La recette de l’huile de kangourou

Même les enfants le savent, l’Algérie exporte des hydrocarbures par le biais de compagnies internationales pour donner les dollars qu’elle gagne à des importateurs en contrepartie de dinars. Pour acheter des produits aussi divers que des jouets en plastique ou des bonbons, ou encore comme trouvés dernièrement à Sidi Yahia, des croissants importés de France et cuits sur place. Mais comment ? Jusqu’à il y a une semaine, c’était par le crédoc, un nom effrayant désignant le crédit documentaire, qui vient d’être abandonné comme seule méthode d’importation par la nouvelle loi de finances.

En réalité, qu’on l’appelle crédoc, Reebok ou Blek le roc, il représente le même problème : pour importer une tablette de chocolat, il faut passer par l’Etat, qui délivrera, par de complexes opérations bureaucratiques, les

devises nécessaires à un privé pour l’achat à l’étranger de cette petite douceur. Il aurait été plus simple d’acheter ce même cacao en Côte d’Ivoire, en CFA ou en dinars, et d’acheter du sucre au port de Béjaïa pour faire du chocolat. C’est un autre problème, de savoir-faire, mais au lieu d’instaurer ces processus de transferts de devises vers les importateurs qui achètent en dinars des produits facturés en devises, pourquoi ne pas laisser flotter un marché parallèle de devises qui s’auto-approvisionne, où les importateurs se serviront en dehors de l’Etat, tout comme on laisse les voitures d’occasion se vendre en dehors des concessionnaires ? C’est peut-être une idée absurde mais pas autant que ces incessants revirements qui font que ce sont les mêmes dirigeants qui juraient, en 2009, que le crédoc était la meilleure méthode qui jurent aujourd’hui que ce n’est pas la meilleure. Faut-il leur faire confiance ? Comme disait Issad Rebrab, un industriel australien reconverti dans l’huile de kangourou, «l’Algérie est le seul pays où pour créer de la richesse, il faut une autorisation». Bientôt, peut-être, il faudra une autorisation pour demander une autorisation.