La prophétie de Sidi Bouchoune

C’est le dernier tour de vis : le ministre de l’Intérieur a menacé les partis qui boycottent les élections de sanctions, voire de dissolution. Avec les médias à la gloire du régent, l’argent public pour les soutiens du régime et la prison, voire la mort pour les contestataires, le système arrive à son niveau critique, exigeant de tous de choisir entre les applaudissements ou la disparition.

Comment en est-on arrivés là ? Il faut faire un retour dans les années 1970 et voir les opposants assassinés, le bagne pour tout le monde et les rares médias sévèrement contrôlés. Parti unique servant surtout à trouver à manger, économie centralisée, justice instrumentalisée et police politique dans les cafés, stades et entreprises. Sous prétexte de nationalisme, l’aveuglement va pousser plus tard à des jeux religieux, dont le plus macabre occasionnera 200 000 morts. Quelques années plus tard, les islamistes étaient réhabilités et indemnisés, pendant que la corruption était légalisée pour les apparatchiks et des prisons géantes construites pour les lanceurs d’alerte, alors que des centaines de milliers de citoyens fuyaient pour chercher des miettes de bonheur ailleurs.

En quelques décennies, l’échec à construire une démocratie a donc rejoint celui à fonder une économie. Sur les deux versants du progrès — développement et libertés — un bilan négatif est à mettre au crédit de la même gérontocratie qui n’a jamais reconnu ses enfants et ses fautes, s’enfonçant tête baissée dans l’arriération en étant convaincue par autisme qu’elle reste l’unique solution aux problèmes qu’elle crée. Que faire ? Rien. Dans sa folie suicidaire, l’anthropophagie du régime va finir par se retourner contre lui, comme un boa affamé qui se mange la queue ; la rente fondant, les prédateurs se dévoreront entre eux. La reconstruction de la Nation démarrera d’un champ de ruines, mais reconstruction il y aura, aucun pays, homme ou entreprise ne peut perdurer aussi longtemps dans l’erreur, le déni et la fuite des réalités.