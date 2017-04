La mémoire d’un électeur dure 70 jours

Réagissez

Le temps passe-t-il, ou est-ce nous qui le traversons ? Cette question qui obsède les physiciens trouve une application pratique ici, dans la campagne pour les législatives, qui entame sa dernière ligne droite. On aura en effet remarqué que pour les partis de l’Alliance, ce consortium de satellites naturels qui gravitent autour de la Présidence sans rien n’émettre, il y a très peu de différences entre cette campagne et celle d’il y a 5 ans. Le même slogan, stabilité, les mêmes promesses, réformes, et le même totem, le président de la République, à qui l’on doit tout. Rien n’a changé ? Si, la menace contre les abstentionnistes est devenue plus forte ; après les déclarations du ministre de l’Intérieur sur une possibilité de dissolution des partis appelant au boycott, voire la dissolution directe dans l’air des abstentionnistes eux-mêmes, Hassan Aribi, député de FJD, a traité ceux qui vont s’abstenir de voter de «mécréants» et de «semence de sioniste». Surtout, entrant carrément dans les 6 mètres de l’élégance, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, aurait qualifié ces mêmes abstentionnistes de «hraymia», autrement dit des bâtards dont la conception relève du péché.

Alors que si pour le poisson rouge qui tourne dans son bocal, sa mémoire est estimée à 24 heures, les sociologues affirment que la mémoire d’un électeur ne dépasse pas 70 jours. Techniquement donc, dans 2 mois et demi, autour du Ramadhan, on aura tout oublié pour se concentrer sur l’essentiel, quel produit alimentaire n’est pas soumis à une licence d’importation signée par Bouchouareb lui-même, qui après le Panama, s’occupe désormais des bananes ? On aura tout oublié, les promesses d’un avenir meilleur, les engagements pour les libertés et l’indépendance de la justice, tout, y compris le propre fils du secrétaire général du FLN, qui a promis des élections propres, impliqué dans une grosse affaire de vente de listes électorales. D’ailleurs, dans 70 jours, même les députés élus auront oublié qu’ils ont été élus.