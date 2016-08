La liquéfaction

Réagissez

Mal connu jusqu’au XXe siècle, le transfert thermique est aujourd’hui expliqué comme un simple mouvement : quand deux corps sont en contact, le plus chaud transfère de la chaleur au plus froid.

La chaleur du Soleil aux jeunes chômeurs par exemple, l’émeutier à l’homme politique ou Ikram à l’ensemble de la population. Mais ce processus est graduel, à 0°C, l’eau gèle, et même la Texenna, qui ne vient pas du Texas, se transforme en glaçons. A 10°C, il fait encore froid et les amoureux se resserrent. A 20°C, c’est une température idéale, tout est possible, même une réforme intelligente. A 30°C, il commence à faire chaud, la raison entame son évaporation. C’est à partir de 40°C que les choses se compliquent : on déteste Sonelgaz, on brûle sa terre et on insulte les femmes en short ou en maillot de bain. A 50°C, c’est l’enfer, le cerveau se liquéfie et tout contact devient mortel, à tel point qu’une loi internationale interdit aux gens de travailler, même si en Algérie on affirme encore que les températures sont truquées pour ne pas payer les travailleurs à ne rien faire.

Ce qui est sûr, c’est que l’on peut devenir fou à cause de la chaleur, car celle-ci n’est que l'énergie cinétique d'un objet, due à l’agitation désordonnée des atomes qui le composent. La chaleur est du désordre, ce qui a fait dire aux sociologues qu'il est normal que les pays les plus chauds soient les plus désordonnés. Tout s’agite et se déstructure, y compris au FLN où des moudjahidine se sont réveillés pour contester Saadani. Est-ce la fin pour cet homme au sang-froid qui peut survivre aux écarts de température et de discours ? On ne sait pas, car il est aussi malin qu’une bille de mercure, quand il fait chaud, il va en vacances et dort dans un frigo. Quand il fait froid, il allume des feux pour faire croire à la lumière. Dans tous les cas, des liquéfactions sont en cours, car l’ONM, qui est l’Organisation de la météorologie et non pas celle des moudjahidine, annonce un été très chaud. Et une rentrée brûlante.