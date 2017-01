La langue n’a pas d’os mais elle possède un muscle

Réagissez

Pour toutes les civilisations, le passage de la culture orale à celle de l’écrit ne s’est pas fait facilement. Pour l’Algérie, on fait remonter l’apparition des premières insultes verbales à 10 000 ans et l’écriture libyco-amazighe à 3500 ans, si l’on considère le libyque comme algérien. Mais dans le froid glacial de ce janvier 2017, l’écrit pose encore problème, notamment sur internet où de grandes rafles sont organisées.

Derniers cas, Merzoug Touati, animateur d’une page facebook «Al Hogra», placé sous mandat de dépôt à Béjaïa ; Arezki Merouane, gérant d’une autre page «Organisation contre la chitta», arrêté à Bordj Bou Arréridj. Avant eux, on peut citer Bouhafs pour son christianisme, Mameri pour avoir appelé à boycotter des élections, Alloui ou Tamalt, qui lui est mort en prison. De tous les coins du pays — Ould Dadda de Ghardaïa, Zoulikha Belarbi de Tlemcen, Zaïd de Laghouat, Fodil de M’sila et d’autres — sont arrêtés pour délit d’expression.

C’est ainsi que sous le silence coupable des ministères concernés, la liste s’allonge chaque semaine, inversement proportionnelle à celle de ceux qui devraient réellement être en prison. Couverts, ceux-ci ont le droit de tout dire, y compris d’insulter les Algériens, opposants, militants ou simples personnalités non conformes. Interdits d’existence, des déviations sont ainsi générées comme le fait que la chaîne Al Magharibiya soit devenue le refuge de tous ceux qui ont quelque chose à dire et devient de fait le canal à abattre par Grine et consorts.

C’est d’ailleurs ce retour surprise à la culture orale télévisée qui pousse à la gestion policière des chaînes pour contrer la parole là où l’écrit est déjà cadré. Le régime ne concevant internet que pour publier des recettes de cuisine ou des avis de décès, il devrait couper définitivement les réseaux et les télévisions, ce serait beaucoup plus simple. Et ainsi retourner au véritable stade oral pour pouvoir hurler avec les chacals, courir avec les zèbres et pleurer avec les dindes.