La guerre du feu (tricolore)

Bonne nouvelle pour les Algérois, l’installation prochaine de feux tricolores sur 100 carrefours de la capitale pour réguler l’infernale circulation qui aurait déjà causé 1 million d’hypertendus. C’est une société espagnole qui va s’en charger, les Algériens ne maîtrisant pas encore le feu (en couleurs). Mais cette annonce reste un grand soulagement (futur), Alger étant l’une des rares capitales du monde qui n’a pas de feux aux croisements, à part quelques rares installations comme à la Grande Poste ou à Clairval. Seule crainte justement, les policiers comme à la Grande Poste (Tafourah) règlent déjà la circulation sans prendre en compte les feux tricolores (en fonctionnement), qui finalement ne servent à rien. Comme à Oran d’ailleurs, où les feux sont doublés de policiers qui vérifient si les automobilistes les respectent (pas les policiers, les feux). D’où la question : est-ce une bonne idée de dépenser de l’argent pour installer des feux qui seront finalement doublés par des policiers et donc inutiles ?

Car il y a un autre paramètre à prendre en compte, par peur d’un soulèvement populaire ou ne sachant quoi faire d’eux après les avoir recrutés par centaines de milliers, ces nombreux policiers déployés en ville et qui sont postés aux carrefours et barrages, souvent à trois ou quatre. Que faire d’eux lorsque les feux les remplaceront ? Et est-ce qu’ils ne remplaceront pas eux-mêmes au bout d’un certain temps ces feux censés les remplacer ? Le problème paraît insoluble, mais un agent de la Sonelgaz a eu une idée : brancher les policiers à un système électrique, à pile ou secteur, et les régler pour qu’ils s’allument en rouge (en haut), puis en orange (au milieu), puis enfin en vert (en bas), au bout de quelques minutes. On gagnerait de l’argent, de la fluidité dans la circulation et l’effectif serait maintenu. Il faudrait juste que le général Hamel accepte l’idée. Etant lui-même posté actuellement à un carrefour entre l’Est, l’Ouest et le Centre, il pourrait comprendre.