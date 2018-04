La famiglia Del 1000

Réagissez

40 millions d'Algériens plus 10 millions quelque part à l'étranger, bien que ce dernier chiffre ne soit pas vérifié. Mais combien sont-ils à décider et à diriger, à interdire et à bloquer ? Ils seraient un millier, entre têtes de lobbies économiques, généraux, cabinets obscurs, patrons de services de sécurité, responsables d'administrations et hauts cadres nommés par décret, accrochés avec les dents aux faces internes de la pyramide sur la base de trois méthodes, adoubement, cooptation et allégeance. Ces 1000 sont-ils soudés ? Oui au sens de la famille, dont la plus juste définition est cet «ensemble de gens qui se défendent en bloc et s'attaquent en particulier». Les 1000 ne changent pas mais peuvent changer d'avis, celui-ci n'étant qu'un T-shirt dont le logo varie.

Ce sont les mêmes qui ont vanté la dictature socialiste qui jurent par la démocratie libérale, les mêmes qui ont refusé la reconnaissance de tamazight qui aujourd'hui la défendent, les mêmes qui ont appelé Madjer et exigent son départ, les mêmes qui ont défendu la limitation des mandats présidentiels qui ensuite ont défendu leur non-limitation. Ces 1000 ne croient ni à l'alternance ni à la démocratie, la citoyenneté ou la transparence et ne croient aux extraterrestres que si ces derniers ont des diamants à donner à leurs épouses et maîtresses.

C'est une famille mais au sens mafieux, qui n'entre dans un réseau que si ses membres y ont un intérêt particulier, le groupe étant chargé d'assurer leurs sécurité et confort. Ce sont les mêmes qui ont accusé Khelil de détournement qui l'acclament aujourd'hui et d'ailleurs les mêmes députés qui ont voté pour la loi Khelil et ont ensuite voté contre cette même loi. Ce sont ces mêmes 1000 de la famiglia qui défendent aujourd'hui le programme du Président comme s'il s'agissait d'un texte sacré, qui vont demain le descendre. Chez les 1000, il n'y a que deux règles, la première est d'embrasser la main qui nourrit. La seconde est de n'avoir aucune autre règle que la première.