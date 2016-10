Réagissez

Sans le savoir ou en le sachant, sans le vouloir ou en le voulant, par inconscience, suffisance ou par calcul, Amar Saadani a réussi à créer une faille dans le régime, d’habitude uni comme les doigts d’un seul gant de boxe. Une partie importante soutient Saadani et ses propos, critique le général Toufik et le lieutenant Belkhadem, même s’ils se sont bien gardés de le dire quand ils étaient en poste. L’autre partie, tout aussi importante, ne soutient pas les attaques du secrétaire général, ou plutôt soutient ses adversaires, officiels ou cachés.

Ces deux tendances pourraient être résumées par les positions des journaux officiels, El Moudjahid d’un côté, qui dans son éditorial a soutenu Saadani et sa franchise, en soulignant le fait qu’il n’a fait que se défendre, attaqué par les 14. L’autre quotidien gouvernemental Echaâb a fait le contraire, critiquant l’inélégance de Saadani, ses attaques et ses méthodes, en rappelant la solidarité gouvernementale de rigueur et «la bonne éducation Boumedieniste», ce qui n’a pas manqué de surprendre les rares lecteurs du journal. Mais les deux organes du même corps étant payés par le contribuable et soutenus par l’Etat, qui a raison ? Personne.

Comme dans le cas du football, les avis sont partagés ; pour Rajevac, l’entraîneur serbe, ce sont les joueurs qui se sont révoltés contre lui, et le chef suprême, Raouraoua, qui a tranché en faveur de son éviction. Pour Saadani, si ses militants sont plus ou moins dociles, le chef suprême pourrait aussi trancher en faveur de son éviction. Le parallèle entre les deux hommes s’arrête pourtant là, le football sert à faire oublier à la population les problèmes qu’elle vit, le FLN sert à faire oublier aux dirigeants les problèmes qu’ils ont. Mais Rajevac a été destitué à cause d’un match nul à domicile, Saadani a fait le même résultat, un match très nul, et à domicile. Va-t-il être destitué ? Comme Rajevac, tout dépend de quelle nature est son contrat.