La carte est (encore) le territoire

Quelle est la première chose que fait un maire quand il est élu ? Juste après le méchoui, la waâda à la mosquée et les remerciements aux réseaux, c’est de prendre la carte de sa commune pour étudier les terrains, ceux qui restent, qui sont en litige et peuvent être récupérés. Au prix du mètre carré en Algérie, la guerre du territoire est probablement celle qui fait le plus de ravages et le wali fait la même chose à plus grande échelle ; une fois nommé, il étudie aussi sa carte pour déceler quelque parcelle, fouillant dans les Domaines, le Cadastre, les habous ou la direction des forêts. Fait authentique, un quadragénaire qui vit chez sa mère à Sétif est allé à la mairie pour exiger un terrain. Croyant à une blague, les services de l’APC n’ont pas répondu.

Quand ils ont compris que c’était sérieux, ils lui ont demandé s’il était fou. Il a expliqué que non, l’Algérie, plus grand pays d’Afrique et 10e au monde, compte 2,3 millions de kilomètres carrés et qu’il pouvait bien avoir 100 petits mètres carrés pour lui. Il ne les a évidemment pas obtenus et est rentré chez sa mère. Mais en effet, si l’on divise 2,3 millions de kilomètres carrés par 40 millions d’habitants, chacun a droit en théorie à 0,05 km2, soit 50 000 mètres carrés, soit encore 5 hectares chacun. La carte n’est pas le territoire, cette formule de Korzybski qui dit qu’une carte ne pourra jamais être aussi précise que le territoire qu’elle représente, ne s’applique pas à l’Algérie puisqu'aux dernières nouvelles, on a réussi à trouver 2000 m2 à Hydra pour une proche du sérail, ce qui peut sembler impossible, ainsi qu’un autre espace à Bir Mourad Raïs près de La Concorde, en cours de viabilisation. Il y a donc encore de la terre, il suffit de raser une forêt ou des bidonvilles, de recaser ses habitants ailleurs pour récupérer du foncier. Avec ce projet du siècle, laisser La Casbah d’Alger s’effondrer pour récupérer ses 100 hectares en plein cœur de la capitale. Une fortune.