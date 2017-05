L’œuf du dinosaure

Réagissez

Il y a longtemps, bien avant 1999, avant cheb Yazid, les taxiphones et la monarchie algérienne, exista un règne des géants, où tout était grand, les animaux et les arbres, les montagnes et les champignons. C’est à cette époque reculée, où les selfies n’existaient pas, que les dinosaures régnaient en maîtres sur la Terre, seigneurs qui avaient le droit de vie et de mort sur le reste de la planète.

Selon une version, on raconte que ces dinosaures accaparèrent tous les logements et terrains, se soignaient à l’étranger, tandis que leurs enfants vivaient confortablement dans des capitales de l’ailleurs. Même si aucune trace ne le montre, il y aurait une justice sur Terre et le dieu du cosmos envoya une météorite géante qui tua la majorité des espèces. Victimes de leur appétit féroce, les dinosaures disparurent, la Terre ayant perdu une grande partie de ses ressources animales et végétales.

Mais la vie est résistante et selon une autre version, les espèces animales et végétales réduisirent leur taille pour se faire toutes petites afin d’éviter un nouvel affront au cosmos et la chute d’un objet céleste destructeur. La nature ayant horreur du vide, comme un chef de daïra des livres, la mort des dinosaures permit à d’autres espèces d’évoluer, en particulier les mammifères, qui donneront plus tard les primates.

Malins comme des singes, ils évoluèrent encore, pas tous, certains restant dans leurs modes archaïques, mais prirent le contrôle de la planète. Dans certaines régions, ils placèrent sens interdits et feux rouges à tous les carrefours et s’accaparèrent des terres, de la justice, de la rente et des bananes. Si la version d’une justice terrestre se confirme, l’arrivée d’un objet venu du ciel ne tarderait pas, météorite ou drone de l’OTAN, et signera la deuxième extinction des dinosaures. Sauf que récemment, un chercheur aurait trouvé un œuf géant sur la plage du Club des Pins. Mêmes si les dinosaures venaient à disparaître, ils ont laissé leurs petits frères et leurs enfants.