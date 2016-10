L’homme qui chaussait du 48 (wilayas)

Réagissez

Depuis l’indépendance et même avant, par égalitarisme idéologique et souci d’unification des rangs de la résistance, l’Algérie a toujours fait croire qu’elle n’était pas régionaliste, cet adjectif diviseur, germe d’éclatement et ressort de balkanisation. Pourtant, dans les faits et une fois libérée du colonialisme, elle a toujours été régionaliste. Pendant la période Boumediène, l’administration d’Etat était de l’Est, devenue de l’Ouest à l’époque Bouteflika qui, sans aucun scrupule, a introduit tous les gens de son village.

Ce côté du régionalisme reste un aspect très négatif de la représentation, mais n’exclut pas pour autant une forme de régionalisme positif, thème développé par le FFS. Tout comme le wali de Tiaret devrait être élu par les gens de Tiaret, on devrait donner les ministères aux plus compétents, celui de l’Agriculture aux Mascaréens. Le Commerce et les Finances aux Beni M'zab, voire même la Justice. Les Sports à Tizi Ouzou, l’Education à Béjaïa et l’Enseignement supérieur à Constantine ou Tlemcen.

La Pêche à Ténès et Mostaganem, le Tourisme aux Touareg, les Transports à Sétif, les Travaux publics à Jijel, l’Hydraulique à Adrar, les Télécommunications et l'Economie numérique à Alger. Cette distribution aurait l’avantage de nous sortir de ce fatigant affrontement entre les frontières, de l’Ouest et de l’Est, entre deux clans capables de déchirer le pays dans les mois à venir. Une lutte sous les yeux de milliers de jeunes diplômés, qui engage un Président de 79 ans, un chef du FLN de 82 ans et un chef d’état-major de 76 ans, au moment où la retraite anticipée a été annulée.

Justement, dans ces affectations régionalistes, reste le ministère de la Défense. A qui l’attribuer ? Barika ? Boumedfaâ ? Alger ? Le Président en décidera, ce Président intelligent de moins de 70 ans qui saura donner à chaque région la place qui lui revient et à ses frères et ses cousins les fonctions qui sont les leurs. Là où ils étaient avant l’accession de leur famille au pouvoir.