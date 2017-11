L’homme qui a tué le temps

Réagissez

Même quand il sort, Ksentini ne parle que rarement des atteintes aux libertés et aux droits de l’homme, alors que c’est sa fonction. Mais ce n’est pas grave, il est bien payé, a un beau bureau en bois et surtout a du temps. C’est pour cette raison que Ksentini est allé voir le Président et comme ce n’est pas sa fonction, c’est lui et personne d’autre qui a donné l’information que tout le monde attendait.

Le Président est prêt pour un 5e mandat, soit prêt à passer au moins 25 ans à la tête de l’Etat, soit un quart de siècle, soit encore 6 fois la durée de la Première Guerre mondiale ou presque 4 fois la durée de la Guerre d’indépendance algérienne. La candidature se précise donc et de Tab jnanou, on est graduellement passés à Benyounès qui a dit que son cerveau fonctionnait, Ould Abbès qui a dit qu’il allait marcher, Saadani qu’il allait voler et Ouyahia qu’il allait très bien.

Maintenant qu’il semble décidé à mourir sur le trône par refus catégorique du changement, deux écoles s’offrent à l’observateur. Celle de Merkel, 53 ans, qui va gagner aujourd’hui son 4e mandat, faisant plaisir aux défenseurs du président algérien. L’autre école est celle de Mugabe, 93 ans, dont 30 ans en tant que président du Zimbabwe, qui a été sans ménagement poussé hier vers la sortie. De l’énervement dans ce deuxième cas, de quoi relativiser dans le premier. Quelle est la bonne école ?

Dans la seconde, le youtubeur Anes Tina vient de sortir un clip sur internet critiquant violemment le système, Rani za3fane, échappant au monopole de l’ANEP. Ce à quoi ont répondu les partisans du régime en balançant un clip sur internet, Ani ferhane, visuellement assez médiocre, mais avec la Grande Mosquée d’Alger en fond qui n’est pas terminée, ce qui doit rendre heureux le concepteur du clip, et des voitures qui roulent devant, ce qui doit faire plaisir à Tahkout. Résultat, 2 millions de vues pour Anes Tina et la colère, 100 000 vues pour le bonheur de vivre en Algérie. On attend le clip de Ksentini.