L’Etat selon Lazreg

Réagissez

Douwla est un concept. Ce n’est pas un pluriel ni un singulier, on dit douwla en parlant d’un homme, de sa fonction ou du collectif qui l’emploie. Douwla n’est ni féminin ni masculin, c’est un mot invariable qui ne se conjugue jamais. Douwla peut tout autant désigner les forces de sécurité que le chef de daïra, un bataillon de l’armée, l’employé d’administration ou la machine judiciaire. Dans la conscience collective et surtout dans les zones reculées, Douwla est entre le régime et l’Etat, entre la nation et la corporation.

Douwla a des formulaires, des gens, des subventions, des logements et ne paye pas l’essence. Ce qui n’est pas le cas de Lazreg, installé au fin fond du pays, qui, lui, la paye. La station-service la plus proche de sa petite maison en pierre est à 200 km et son réservoir, plein, ne contient que de quoi faire 400 km. De fait, quand il va faire le plein, quand il revient chez lui, il doit repartir vers la station essence, car son réservoir est vide. Bien sûr, il a pensé à acheter de l’essence à emporter, mais plusieurs fois Douwla lui a confisqué ses jerricans, car Douwla a décidé que seule Douwla pouvait transporter de l’essence. Lassé, Lazreg a décidé d’acheter de l’alcool. Le dépôt le plus proche étant à 2 heures de route, au lieu donc d’acheter de quoi boire pour le soir, il en achète pour une semaine de façon à ne pas devoir revenir, d’autant qu’il n’a pas d’essence. Mais là aussi, Douwla lui a saisi son alcool, l’accusant d’être un revendeur. Il a eu beau expliquer que c’est sa consommation personnelle qu’il stocke pour ne pas avoir à faire la route, mais rien à faire. En rentrant, Lazreg s’est demandé pourquoi Douwla vend de l’essence mais la lui saisit et pourquoi Douwla vend de l’alcool, du bon vin d’Algérie, mais Douwla les lui saisit. Quand on a demandé à Lazreg ce que deviennent ces saisies d’essence et d’alcool, Lazreg a avoué qu’il ne savait pas. Mais il sait que Douwla a de l’essence et de l’alcool et que Lazreg n’a rien.