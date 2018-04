L'enfermement

Réagissez

Invité par le biochimiste Ould Abbès à une réunion soviétique du comité central pour perpétuer l’immobilisme, l’autodidacte Messahel a cru bien faire de défendre le président Bouteflika en soulignant que celui-ci a instauré la démocratie. Modifier la Constitution à son avantage par un simple vote à l’APN et briguer un 5e mandat pour rester au pouvoir 25 ans et jusqu’à sa mort est-il démocratique ? Non, et Messahel, membre de ce même comité central du FLN, aurait dû parler de la Grande Mosquée pour défendre le bilan de celui qui l’a nommé et maintenu à sa place, ou alors des milliards de logements construits, des kilomètres de routes optiques achevées ou des grands hôpitaux réalisés.

Mais il a choisi le domaine qui n’est pas le préféré de l’actuel Président, lui qui bloque toute tentative de juger les corrompus, couvre les arrestations de militants, interdictions de rassemblements y compris en dehors d’Alger, comme le dernier à Bouira, refus des salles de réunion et manipulations en tous genres, en gros tout ce qui concerne l’activité politique et syndicale, l’alternance au pouvoir ou les droits fondamentaux. Mais Messahel a raison, car c’est cette démocratie qui oblige chacun à l’allégeance et à remercier le Président en public afin de ne pas être muté facteur à In Guezzam. Tout comme c’est elle qui contraint le secrétaire général du FLN à parler au nom de ses militants pour demander à celui qui l’a placé à son poste de rester au pouvoir à vie. Bouteflika enfermé chez lui sera peut-être encore président de l’Algérie en 2024 à l’âge de 87 ans, l’année où l’astrologue de Tlemcen, Ould Abbès, sera président du Conseil constitutionnel à 90 ans, jusqu’à sa mort peut-être d’une maladie mais soigné en France. Quant à Messahel, né aussi à Tlemcen, il sera peut-être encore ministre des Affaires étrangères à 75 ans. Avec ce bilan qu’il faut lui attribuer, 6 frontières sur 7 que compte le pays fermées, dont celle avec le pays natal de son Président. Tout va bien. L’enfermement.