L’amour au temps du FLN

Député avec 2 mandats dans les années 1980 et encore une fois en 2007, 6 fois ministre, Djamel Ould Abbès explique à lui seul la boucle oligarchique dans laquelle tourne le pays. Celle qui fait que l’Algérie se retrouve toujours avec le même personnel politique, malgré les crises récurrentes qui auraient dû pousser au renouvellement des hommes aux commandes. Occupant tous les postes de la Matrice pour finir secrétaire général du FLN à l’âge honorable de 83 ans, il démontre à lui seul la volonté de pérennité du système. C’est donc de façon tout à fait naturelle que Ould Abbès a annoncé que 8 ministres allaient être députés, pendant que des voix à l’intérieur du parti contestent le fait que des enfants de dirigeants soient aussi sur la liste. Pour certains ministres pourtant, Boudiaf par exemple, c’est une bonne nouvelle, il ira voter des lois à main levée à l’Assemblée et arrêtera de faire et dire n’importe quoi au ministère de la Santé.

Pour les autres, la question du recyclage permanent pose ce paradoxe, l’Algérie est connue pour son gaspillage, mais fait le contraire en politique, elle ne jette rien, ce qui fait que le même ministre dans les années 1960 est aujourd’hui président de la République depuis 18 ans et encore président du FLN, Ould Abbès n’étant que le secrétaire général. On le sait, le FLN est né au forceps, pour enclencher une guerre d’indépendance qui a été gagnée, petit à petit devenu refuge d’opportunistes au point où Ould Abbès lui-même annonce en 2017 que l’ère de la chkara est terminée, avouant qu’elle existait des années durant. Mais comment devient-on député ? Il faut entrer au FLN, par la petite porte, puis jouer des réseaux et des clientèles, s’arrimer au courant dominant, ne rien dire, obéir, se soumettre à la puissance, puis tenter la proximité avec la famille régnante. On est ainsi nommé ministre, puis député ou sénateur, recyclé dans la grande machine. Ould Abbès a conclu cette gymnastique par «le peuple nous adore». C’est vrai, nmoutou 3lik.