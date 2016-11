L’amour au temps des selfies

Réagissez

Sellal n’aime pas Ouyahia, qui lui n’aime personne, à part le général Toufik, dont personne ne sait s’il a déjà aimé. Mais personne n’aime Saadani, même pas Tliba. Mais tout le monde aime le Président, même si ce n’est pas de l’amour, car c’est lui qui détient les clés des cœurs et des coffres. Et lui, qui aime-t-il ? S’il semble aimer sa famille, il ne montre pas beaucoup d’affection pour ses hommes politiques et encore moins pour le peuple qui l’a élu, n’acceptant de lui parler que sous la torture. Et les Algériens, qui aiment-ils ? Ils ne s’aiment pas beaucoup entre eux, même si les hommes aiment leur mère et les femmes aiment Di Caprio. Qui n’est pas Algérien mais justement, le glissement progressif des sentiments a permis à chacun de crier publiquement son amour pour son pays mais sans pour autant aimer les gens qui vivent dedans, à tel point qu’il est conseillé de détester le peuple pour grimper dans la hiérarchie, preuve de rationalité et de volonté de réformes. Mais à quoi sert d’aimer une terre, si on n’aime pas ceux qui y sont ?

A rien, l’amour n’est pas une condition nécessaire pour construire un pays et les citoyens ne sont pas obligés de s’aimer s’ils aiment leur pays. Ils adorent l’Algérie, surtout pendant les matchs de football, et détestent Raouraoua, surtout quand l’équipe perd. Sauf que le non-amour a une limite ; après l’inquiétant attentat en plein centre-ville de Constantine qui a coûté la vie à un policier, on annonce un sanglant faux barrage sur la route de l’Ouarsenis, deux militaires égorgés avec leur chauffeur, un civil. Alarmant, d’autant que ce double crime intervient quelques jours après que le général Gaïd Salah ait annoncé la fin proche du terrorisme. Ce regain de violence, à la veille d’élections et peut-être de changement d’alliances, montre que cette longue histoire d’amour, entamée il y a des milliers d’années et qui a pour ring cette terre si tendre, n’est pas terminée. C’est toute l’énigme, on peut aimer la haine et détester l’amour.