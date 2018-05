L’amour au temps de la zlabia

Réagissez

Raffiné comme du pétrole brut, Abdou Ould Kaddour, PGD de Sonatrach, a déclaré aux journalistes : «Je suis indifférent au fait que vous ne m'aimez pas.» Et il a raison, un dirigeant n’est pas une épouse ou un mari, enfant ou parent, l’amour n’a rien à faire dans la relation entre dirigeants d’entreprise et journalistes, ou entre dirigeants tout court et citoyens.

Un dirigeant se doit d’être efficace et son peuple ne doit le juger que sur cette même efficacité. Après, bien sûr, on est en Algérie, voir qu’un homme à peine sorti de prison pour espionnage et autres malversations être nommé pour diriger la plus grande entreprise publique du pays peut poser problème. Car la compagnie pétrolière reste encore la seule articulation qui permet de faire rentrer de l’argent légal en Algérie et ce droit de regard que porte l’Algérien sur Sonatrach vient d’un constat fondamental, si Sonatrach coule, perd, est touchée par la corruption comme vient de le dénoncer une employée de la compagnie vite raccompagnée à la porte, c’est toute l’Algérie qui perd, réduite à manger de la zlabia à base de farine non subventionnée ,à cause d’une très mauvaise gestion économique.

L’Algérien est-il communiste ? Quand il est pauvre. Le président algérien est-il communiste ? Vu sa vision centraliste, bureaucratique, sociale et liberticide, peut-être, mais on n’a pas à l’aimer ou le détester, seul compte son bilan, qui pour l’instant fait ressortir qu’il a trouvé l’Algérie en 1999 dépendante à 97% des hydrocarbures, ce qu’elle est aujourd’hui en 2018, toujours dépendante à 97% des hydrocarbures, essentiellement pompés par des sociétés privées étrangères. Mais pourquoi a-t-il nommé Ould Kaddour avec son casier judiciaire si chargé ? Par amour ? Non. Parce que les polices intègrent souvent des mafieux pour traquer la mafia ? On ne sait pas, mais la question fondamentale reste la même : pourquoi Sonatrach arbore-t-elle la même couleur orange que la zlabia avec cette même forme de serpent enroulé dans son logo ?