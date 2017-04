L'âge Tergal

Réagissez

Tout en dissertant sur le passage de flambeau, le rajeunissement et les réformes, Ould Abbès n’a pas été bien loin dans le futur en recasant des retraités à la tête des listes FLN pour les législatives. Comme ce trio gérontocrate à Sétif répertorié par le quotidien El Khabar, où la tête de liste a 70 ans, le second 63 ans et le troisième 66.

A l’image aussi de la tête de liste d’Oran, 63 ans, ou mieux, celle de Skikda, 79 ans. Finalement le plus jeune est l’ancien ministre Sid Ahmed Ferroukhi, 50 ans, tête de liste à Alger, devant une autre ex-ministre, Nadia Labidi, 63 ans, liste dans laquelle on retrouve Mohamed Bourayou, 75 ans. Peut-on faire du jeune avec du vieux ? La question ne s’est sûrement pas posée pour le secrétaire du FLN qui, depuis qu’il rode dans les cercles dirigeants, n’a pas vu le temps passer, prêt à soutenir «un 5e et même un 6e mandat du président Bouteflika», comme il l’a rappelé, sans calculer que si l’actuel Président briguait un 6e mandat, il le terminerait en 2029, à l’âge de 92 ans. Oui, c’est vrai, Ould Abbès n’est pas mathématicien mais médecin, spécialité gériatrie, et il n’a pas non plus réalisé qu’à eux seuls, les deux têtes du FLN, c’est-à-dire le président du FLN, président de la République, et le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, ils totalisent 163 ans, record mondial pour un parti politique qui compte, par ailleurs, de nombreux jeunes militants. Dépassant allègrement les 132 ans de la colonisation et plus âgés d’un siècle exact que la création du FLN en 1954, Ould Abbès et Bouteflika ont-il agi par solidarité avec le troisième âge par nostalgie du Tergal ? On ne sait pas trop, mais on se doute de ce que Ould Abbès pense de la jeunesse, son propre fils ayant été arrêté par de jeunes gendarmes pour vente illégale de postes budgétaires. On peut donc comprendre, mettre des vieux est plus rassurant. Leur mémoire est souvent défaillante et on peut les pousser dans l’escalier en les convaincant qu’ils sont tombés tout seuls.