L'âge du capitaine

On sait enfin pourquoi, en 2016, Ould Abbès prenait la tête du FLN après la démission de Amar Saadani. «L’article 36 du statut stipulant qu’en cas de vacance, c’est le plus âgé des membres du bureau politique qui assure l’intérim avant la tenue d’une session extraordinaire du comité central afin d’élire un nouveau secrétaire général», explique un membre du comité central qui précise que «cette session n’a jamais été organisée».

Ce n’est donc ni en sa qualité d’ancien moudjahid de la guerre de Troie ou de médecin aux côtés d’Ibn Sina que Ould Abbès est à la tête du FLN, mais simplement parce qu’il est le plus vieux, dirigeant le plus vieux parti du pays dont le président est le président de la République le plus vieux que le pays n’ait jamais eu.

Les choses sont donc un peu plus claires, et si le congrès du vieux parti pour désigner le nouveau secrétaire général a pris tellement de retard, c’est parce que le vieux Ould Abbès veut rester encore à la tête du vieux parti. A tel point que des militants FLN ont interpellé le président de la République pour faire pression sur son ami de Tlemcen et revenir à des élections internes.

En tant que président du FLN, le Président va-t-il s’en mêler ? Pas sûr, ses centres d’intérêt ayant un peu changé, la semaine dernière il envoyait d’ailleurs, à l’occasion du 38e anniversaire de l’indépendance du Zimbabwe, un message de félicitations au nouveau président qui a succédé à l’inamovible Mugabé fin 2017, «démissionné» sous la pression de l’armée.

A 81 ans, son aîné de 94 ans aura présidé pendant 30 ans le jeune Zimbabwe, pendant que lui-même n’en est qu’à 19, finalement une relative courte durée, même si ces deux autocrates africains ont 175 ans à eux deux et sont beaucoup plus vieux que leurs propres pays. Bref, on sait maintenant pourquoi Ould Abbès est à la tête du FLN, c’est parce que c’est le plus vieux. Pour les partis de l’alliance, reste à savoir maintenant pourquoi Ouyahia est encore à la tête du RND. Il est le plus quoi ?