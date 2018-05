Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (9)

Réagissez

Dans cette terre que les contrées voisines ont l’habitude de nommer le Pays assis, les sujets se demandent parfois si c’est parce qu’ils sont assis sans rien faire sur une nappe géante d’huile de pierre ou parce que c’est simplement le Pharaon qui est assis. Mais aujourd’hui et contrairement à d’habitude, personne n’est venu assister aux audiences publiques de Khamsès, la foule nombreuse qui venait assister aux malheurs des petits et des vaincus n’est pas venue.

La cause, un match de dmig à côté, jeu traditionnel où deux équipes de 350 joueurs s’affrontent pour la possession d’une balle de chèvre séchée.

Furieux, Khamsès a demandé :

- Qui a programmé ce match le jour de mon audience ?!!!

Quand on lui a expliqué que c’était lui qui avait programmé ce match, finale du championnat, le Pharaon, accompagné de son intelligence suprême, a trouvé la solution. Pour pallier à cette absence, on a choisi l’un des gardes en lui demandant de venir exposer ses problèmes. Comme on ne refuse pas un ordre du Pharaon, le garde s’est agenouillé et a embrassé, comme le veut la coutume, l’image gravée dans le sol de l’illustre Maître.

- Parle, et j’espère que tes problèmes sont sérieux, lui a ordonné Khamsès, quand le garde s’est relevé.

- Seigneur, je suis bien payé, j’ai un logement offert par votre Majesté, une femme qui aime ma mère et un carrosse monté localement. Finalement, je n’ai qu’un seul problème… je frappe les sujets tous les jours et c’en est trop, je ne veux plus frapper tous ces gens qui n’ont rien fait.

Ne s’attendant pas à ce problème, Khamsès s’est tu quelques secondes, puis, grâce à son infinie clairvoyance, a répondu :

- Si j’avais encore de la force, je t’aurais frappé. Mais tu vas te frapper toi-même parce que tu es fort.

Sous la surveillance des autres gardes, le pauvre a dû se résigner à se frapper tout seul pendant une demi-heure. Estimant que la punition était suffisante, Khamsès est rentré chez lui, sous les acclamations du garde cabossé qui a entonné tout seul un chant patriotique : «Gloire au Royaume qui a inventé l’autonomie et la roue.» … A suivre.