Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (8)

Réagissez

La question s’est posée mais il y a longtemps, et plus personne ne se demande pourquoi ce royaume est-il appelé la Terre du grand soleil troué. Y a-t-il réellement un trou dans le soleil ou est-ce une image pour caractériser ce royaume si mal dirigé où l’impressionnante corruption qui y sévit a fait fuir les deniers publics et les derniers hommes de compétence.

Malgré ce trou, il fait plus chaud que jamais et le jeûne, qui dure une année pour équilibrer le budget de l’Etat, a affaibli tout le monde. En ce jour d’audience, la foule est pourtant présente, soucieuse de rire un peu du malheur des autres pour oublier le sien. Cette fois, c’est un lettré qui a été reçu, dont la spécialité est de défendre ceux qui ne peuvent pas le faire, emprisonnés pour rien, maltraités par les hommes de la Cour ou les grands riches qui gravitent autour du Palais.

- Il y a tellement d’atteintes aux droits de l’homme que c’est trop de travail, Seigneur, je n’en peux plus.

- Les droits de l’homme ? a demandé le Maître. Tu n’es pas en train de te tromper d’époque ?

- Seigneur, comment peut-on déclarer un «vivre- ensemble», même pour une journée, quand tous ceux qui ne ressemblent pas au Premier vizir sont pourchassés ?

- Tu te plains parce que tu as trop de travail ? Tu devrais être content d’en avoir un. Mais bref, je te propose de me défendre, beaucoup disent du mal de moi, oubliant tout ce que j’ai fait pour le royaume. Tu seras récompensé auprès de Dieu.

- C’est trop de travail, Grand Pharaon de la terre mouillée.

- Tu veux dire que je ne suis pas défendable ?

- Non, Seigneur, je veux dire que j’ai vraiment trop de travail à défendre les opprimés, les parleurs, chanteurs, troubadours, scribes, fidèles de sectes diverses…

En un mot, le lettré fut saisi et mis en prison, le verdict fut bref :

- Comme ça tu pourras te défendre tout seul, ça te fera moins de travail puisque tu te connais bien.

Sous les rires de la foule, Khamsès est rentré chez lui, non sans avoir entendu un chant patriotique : «Gloire au Royaume qui a inventé la matraque et la roue.» … A suivre.