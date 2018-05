Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (7)

Réagissez

Sur cette terre étrange comprise entre les marais diaboliques de Djobi et les premiers contreforts de la chaîne du Tfou, le jeûne dure une année, ainsi en a décidé le Maître des lieux, Khamsès 5, qui lui ne peut pas jeûner pour des raisons strictement médicales. Aujourd’hui et en guise de bilan pour tous les bienfaits qu’il a apportés, le Pharaon reçoit ses sujets pour une audience publique, ou du moins l’un d’entre eux, trié par les gardes.

En réalité c’est une femme, elle s’est agenouillée pour embrasser l’image sculptée dans le marbre du sol, puis le Pharaon lui a ordonné de se lever, et humblement a exposé son problème :

- J’ai un salaire minimum en tant qu’aide-guérisseuse depuis 20 ans et on m’exige maintenant pour le renouvellement de mon dossier une carte d’identité qui coûte 15% de mon salaire, du jamais vu dans aucun royaume, Maître des soins et des maladies.

Khamsès, qui était dans une bonne humeur comme on ne l’a jamais vu depuis 20 ans, ne s’est pas énervé. Gentiment, il a demandé :

- Avez-vous vu d’autres royaumes pour ainsi comparer la générosité du mien ?

- J’aimerais bien, Seigneur des villes et des montagnes, mais le passeport coûte plus de 50% de mon salaire.

- Donc vous ne pouvez pas comparer si vous n’avez jamais voyagé…

- Si, Maître des océans et des lacs, on m’a dit qu’ailleurs, les cartes d’identité étaient gratuites.

Le Maître a réfléchi, puis dans son infinie sagesse, a trouvé la solution :

- Comme je suis de bonne humeur aujourd’hui, je ne vais pas te jeter aux chiens errants mais te faire l’honneur de fabriquer une barque et t’envoyer par la mer en clandestine pour que tu puisses comparer ta terre avec celles des autres.

Sitôt dit, les gardes ont jeté la femme dehors avec l’ordre de se fabriquer une barque, même si comme elle l’a poliment souligné, il n’y a plus de bois dans le pays depuis la généralisation des grillades de chat dans les quartiers. Mais sous les acclamations de la foule, Khamsès 5 est rentré chez lui avec des chants patriotiques : «Gloire au Royaume qui a inventé la flouka et la roue.»

…A suivre