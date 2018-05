Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (6)

Réagissez

Sur cette Grande Terre terrassée par le soleil, c’est toujours la longue année du jeûne, mais malgré sa fatigue chronique et sa mollesse du mollet, la foule a l’air enthousiaste en ce jour. Car après l’audience annulée, les autorités ont promis que cette fois ce serait le Pharaon lui-même qui viendra exposer ses doléances aux sujets.

Curieux de savoir quelles pourraient être les doléances d’un Pharaon qui a tout ce qu’il désire, les sujets se sont massés devant l’enceinte en marbre du Palais. Hélas, le Royaume des promesses de vent n’a pas daigné respecter sa parole et la foule a été surprise de voir Khamsès 5 de nouveau sur son trône en or, cadeau d’un lointain sultanat des déserts de sable du Grand Est. En colère, Khamsès 5 a invité la foule à s’approcher plus près de lui. Timidement, celle-ci s’est avancée et a embrassé l’image du Pharaon posée par terre. Ils sont restés courbés, pendant que Khamsès criait :

- J’ai appris que des sujets ont rédigé une lettre pour me demander de ne plus être Pharaon, moi le Pharaon !

Les sujets à plat ventre, Khamsès a poursuivi :

- Qui sont-ils ? Qui sont ces traîtres à la nation ?!

Bien que la foule eût aussi appris que ces signataires avaient déclaré que 5 c’était trop, même pour un Khamsès, elle est restée silencieuse.

- Je veux des noms !!!!!

Alors que tous les noms des signataires étaient bien apposés au bas de cette lettre, le Seigneur a continué à demander les noms des renégats. Puis, furieux, il a ordonné aux gardes de se saisir des 10 premiers sujets et de les jeter dans la fosse aux crocodiles, bien qu’il n’y en ait plus, pas plus que de lions. Mais une fois dans la fosse, le reste de la foule a entendu d’étranges bruits carnivores. Le Pharaon a opéré un demi-tour et avant de disparaître, a tenu à préciser :

- J’ai ramassé quelques chiens errants affamés. Eux au moins me sont reconnaissants pour tout ce que j’ai fait.

Sous les acclamations de la foule, Khamsès 5 est rentré chez lui sous les chants patriotiques de la Cour : «Gloire au Royaume qui a inventé les promesses et la roue.»

… A suivre