Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (5)

Au Royaume infini de la pierre sèche et des yeux mouillés, c’est la longue année du jeûne qui s’étale de la première lune d’hiver à la dernière orange cueillie sur le plus haut pic des monts du Douji.

Les sujets, trop faibles pour se mettre en colère, ont quand même assez de force pour être curieux de la vie des petites gens. Car c’est le jour de réception de Khamsès 5, Maître sans égal du Temps, de l’Espace et des crêpes, et aujourd'hui encore, quelqu'un va venir exposer ses doléances au Seigneur de la Gravitation et des Forces électromagnétiques.

La foule oisive s’est massée devant le Palais en marbre, mais la rumeur a rapidement fait le tour de la population ; pas d’audience aujourd’hui, le Maître est fatigué et a préféré aller se reposer dans une lointaine contrée où le chocolat est fabriqué à base de vache. A la place de l'Audience, il fut décidé de lire à la foule un long poème de Khamsès qu’il avait écrit lors sa traversée du désert de Toum, il y a 1300 ans. Etonnée, la foule est restée silencieuse au début, écoutant religieusement les mots sacrés du Seigneur de la parole et de la cabriole, puis un murmure de plus en plus fort s’est élevé. Les sujets, n'aimant pas plus la poésie que le jeûne forcé, se sont mis à s'agiter. L'un des gardes du Palais a immédiatement décapité l'un des énervés, ce qui a eu pour effet contraire de mettre encore plus en colère la foule.

Pour la calmer, le chef du protocole a proposé d'exposer les doléances de la population au frère de Khamsès, ce que tout le monde a refusé, et la situation a rapidement dégénéré, la foule tentant de casser le Palais.

Peine perdue, il avait récemment été renforcé par une couche de tungstène et les gardes ayant ensuite massacré ce qu'ils ont pu massacrer, ont offert, dans un geste d'apaisement, des boureks aux cailles à tous les survivants. Avec en plus la promesse arrivée par fax à l'instant, celle d'une audience royale plus grande pour les jours prochains et une surprise de taille : c'est le Pharaon lui-même, Khamsès 5, qui va venir se plaindre devant des citoyens choisis au hasard. … A suivre