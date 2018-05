Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (4)

Réagissez

Se traînant l’estomac dans les talons et les épaules au niveau du bassin, les sujets du Royaume sont toujours en période de jeûne prolongé, ce qui a fait dire que c’était juste un stratagème pour que le Palais dépense moins et que les manifestations soient impossibles par manque d’énergie. Mais les sujets se sont quand même pressés devant le Palais en marbre pour assister aux audiences royales. Aujourd’hui c’est un imam d’un lointain village desséché de l’Ouest, il s’est agenouillé pour embrasser l’image de Khamsès posée par terre, puis le Pharaon l’a relevé :

- Parle ! lui a ordonné le Gardien des lumières clignotantes.

- Au nom de Dieu le Clément, je suis là, Maître, pour dire qu’il n’y a pas que Dieu dans la vie et que je souffre. Personne ne pense à nous, on se lève avant tout le monde et se couche après tout le monde. Je voudrais un carrosse, plus d’argent et des primes de risques, surtout qu’on tue des imams dans les mosquées.

Déjà irrité, Khamsès a jeté un œil à la fosse aux crocodiles, où il n’y a plus de crocodiles, tout comme il n’y a plus de lions.

- Tu veux qu’on te paye pour apporter de la sagesse ?

- Un peu quand même, a timidement répondu l’imam, on ne vit pas que de zlabiya et d’eau dessalée…

- Tu sais que les caisses du Palais sont vides parce que vous ne travaillez par assez ?!

- Je suis au courant, Maître des mondes parallèles et perpendiculaires… mais nous sommes vraiment pauvres par rapport à tout notre travail de bien.

- Tu ne voudrais pas un bateau avec piscine ?

- Pourquoi pas, Seigneur, même si je ne sais pas nager…

C’était un piège, et le Seigneur a immédiatement ordonné son exécution. Comme la dernière a eu pour fâcheuse conséquence de rayer le carrelage du Palais, l’imam a eu simplement la tête et les membres coupés.

- Gardez les restes quand même, a averti Khamsès, si j’arrive à nous procurer de nouveaux crocodiles, on aura quand même de quoi les nourrir.

Le Pharaon a opéré un demi-tour sous les acclamations de la foule qui a entonné un chant patriotique : «Gloire au Royaume qui a inventé les claquettes et la roue.»

…A suivre