Dans ce grand royaume qui s’étend des plaines oranges du Goulougoul aux limites de la Grande Mer de la Colère, le jeûne s’étale toute l’année, ainsi en a décidé celui qui tient d’une main de zinc galvanisé cette terre si généreuse. Résultat provisoire, des citoyens en manque d’énergie mais encore assez vivants pour assister aux audiences royales. Une fois de plus, une foule curieuse s’est massée devant le Palais en marbre où Khamsès reçoit les doléances des sujets. Après les fouilles et les vérifications d’usage, c’est un jeune guérisseur résidant dans les montagnes du Nord qui est passé. Il s’est bien sûr prosterné devant le poster du Pharaon et l’a embrassé. Sitôt relevé, il a expliqué son problème :

- Seigneur des marécages et du ramage, cela fait des mois qu’on n’est pas payés.

Le ton haut, Khamsès a montré qu’il suivait les affaires de près :

- Je suis au courant, guérisseur. Vous n’êtes pas payés parce que vous êtes en grève.

- Oui Maître des 7 calamars, mais on est en grève parce qu’on est mal payés.

Khamsès, détestant autant la mauvaise foi que la chorba aux olives, a été bref :

- Jetez-moi ça aux crocodiles !!

S’avançant à petits pas timides, le chef du protocole est confus :

- Il n’y a plus de crocodiles, Seigneur de la Pensée, le Premier vizir les a tous vendus…

- Le Premier vizir ?! Où est-il ? J’espère que vous l’avez jeté aux crocodiles ?!!

- On y a pensé, Maître, mais il a vendu les crocodiles…

- Alors jetez ce guérisseur et le Premier vizir aux lions !!

Le chef du protocole s’est prosterné.

- Les lions sont partis, Notre Lumière Dorée, en mer.

Khamsès a poussé un soupir :

- Des lions qui savent nager, qu’ai-je fait pour mériter ce Royaume ? Faites le disparaître ! Soyez créatif !

Après d’intenses consultations avec les responsables de la sécurité royale, les gardes ont pris le guérisseur et l’ont frotté contre le rugueux carrelage jusqu’à ce qu’il disparaisse. Satisfait, Khamsès 5 a opéré un demi-tour sous les acclamations des gens de la Cour qui ont entonné d’un chant patriotique : «Gloire au Royaume qui a inventé la roqia et la roue.»…A suivre