Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (2)

Réagissez

C’est l’année du jeune sur la Grande Terre du Bourek où les gens sont trop faibles pour protester mais encore avec assez d’énergie pour se moquer de celui qui n’a rien. Car c’est le jour de réception du grand Khamsès 5, Maître incontesté des hommes et des pommes, des confins du désert Talak aux grands fleuves des Couleuvres, et la foule oisive s’est massée devant le Palais en marbre où Khamsès reçoit les doléances des sujets du Royaume.

Aujourd’hui, c’est une femme, la trentaine, que la garde a laissée passer après un tri sévère et la promesse écrite de ne pas parler aux journaux. Mère de famille, elle a 4 emplois, boulangère, chauffeur de carrosse, bouchère et coiffeuse, mais elle n’arrive pas à boucler ses fins de mois. Après s’être prosternée selon l’usage et embrassé 5 fois un dessin de Khamsès 5 posé par terre, le Pharaon lui a ordonné de se lever :

- Parle, quel est ton problème ?

La femme s’est relevée :

- Seigneur des cieux et des minarets, voilà, nous avons déjà du mal à vivre et avec ces dernières augmentations, de 2500% pour la carte d’identité, à 15 000 DA pour le permis et 10 000 pour le passeport, ça devient impossible. Je ne voyage plus, mais j’ai besoin de renouveler mon permis de conduire, Maître.

- Pourquoi vouloir conduire alors que je suis le Guide suprême ? Veux-tu m’offenser ?

- Non, Pharaon des eaux douces et salées, mais le baril d’huile de pierre est au plus haut en ce moment et vous imprimez des billets, pourquoi nous prendre le peu d’argent qu’il nous reste ?

- Je t’ai dit que je vous conduirais vers le paradis, pas besoin de permis.

- Oui, mais la carte d’identité ?

Khamsès s’est énervé :

- Quelle identité ? Le peuple est 1 et indivisible, héros et victime. L’individualisme ne nous mènera pas loin.

Puis, regardant l’assistance :

- Qu’on la jette aux crocodiles !!

Sans voir la suite, déjà fatigué, Khamsès a fait signe que c’était fini. Il a opéré un demi-tour sous les acclamations des gens de la Cour qui ont entonné un chant patriotique : «Gloire au Royaume du blé subventionné qui a inventé la joie et la roue.»

…A suivre