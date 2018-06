Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (18)

Réagissez

Empêtrés dans d'ingérables problématiques et des querelles internes pour savoir qui est le meilleur représentant de la Terre du grand soleil, les habitants se trouvaient désemparés, souhaitant presque le retour du néolithique où les lions mangeaient les hommes qui mangeaient les poissons qui mangeaient du plancton, dans un ordre naturel bien établi. D’autant que l’argent vint rapidement à manquer, Khamsès ayant pris soin de verrouiller le coffre-fort qui abritait l’argent public, fruit de longues taxes, impositions diverses et ventes d’huile de pierre. Devant le Palais où se déroulaient jadis les audiences royales, d’interminables débats avaient lieu :

- J’étais le plus grand opposant à Khamsès, dit l’un des nouveaux membres du conseil consultatif de la transition démocratique par intérim.

- On t’a vu embrasser son image, c’est moi l’opposant le plus sincère au Pharaon, répondit un ex-exilé du pays de Frac.

- Tu as profité d’un logement pour ta femme et de nombreux voyages à l’étranger, renchérit un autre.

- Oui, mais au moins je n’ai jamais demandé audience à son frère pour une licence d’importation de cheval.

- Vous êtes tous les mêmes, moi j’ai fait la guerre de 1240.

- J’ai fait celle de 1240 et celle de 1439, j’ai les papiers.

Le public, fatigué, assistait mollement à ces empoignades d’opposants de la dernière heure, même si l’ex-Pharaon Khamsès avait pris soin avant de fuir d’emporter avec lui toutes les horloges et autres appareils qui donnaient le temps.

- C’est quoi ça ? demanda un citoyen en regardant au loin.

Comme la nature a horreur du vide, une silhouette petite, sèche et nerveuse, apparut près de la porte Sud du Royaume à la tombée du jour. Pour lui, l’heure de la revanche avait sonné. Armé de sa haine ancestrale et d’une montre venue de la Terre du grand chocolat, Khamsès était de retour, bien décidé à récupérer son dû : le trône royal que lui avait offert la puissante confrérie de l’Ouest, celle des Oujd et Majoujd.

…A suivre