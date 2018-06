Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (15)

Réagissez

Ayant peur du noir, de la foule et des fourmis rouges, le Pharaon s’est enfui à toutes jambes du Palais, laissant le trône vide à la population, trop contente de retrouver une forme républicaine à leurs malheurs. Le poste de Pharaon étant vacant, c’est le jardinier du Palais qui a été mis sur le trône, avec l’argument qu’il connaît bien la maison et est passé maître dans le développement des végétaux, même si quelques-uns ont opposé le fait qu’ils ne sont pas des plantes. Sauf qu’il n’y avait pas d’eau et rapidement, la misère fit surface. Le jardinier fut remercié et condamné à planter des diouls dans les marais de la Koulougli, et on essaya un boucher, puis un importateur, une coiffeuse, un triumvirat de publicitaires, une chercheuse en sociologie, puis un mécanicien diesel, avec à chaque fois de nouveaux problèmes qui surgissaient. Pendant ce temps, à l’extrême sud de la Terre du grand soleil troué, un homme vêtu d’un simple tissu était assis à même le sol sableux d’une zaouïa.

Dans le désert de sable du Chabrag aux confins de l’Atlas tropical, le Pharaon avait trouvé refuge auprès de Moulay Tchipa, un marabout très respecté, connu pour son hospitalité, sa sagesse et sa grandeur d’âme. Regardant cet homme qui était autrefois le Maître, recroquevillé par terre, le Cheikh s’adressa à Khamsès, rebaptisé Hadj Stanley pour des raisons inconnues, mais peut-être justement pour passer incognito.

- Je te vois à ruminer des pensées noires, Stanley, lui dit Moulay Tchipa en lui offrant un thé chaud, n’oublie jamais que le grain de sable ne se roule pas en couscous, même si la main est pleine de rides.

Hadj Stanley, renfrogné, n’eut qu’un seul mot :

- La revanche est un plat qui se mange froid.

- Arrête de penser à la nourriture.

- Je te rappelle qu’à l’époque, je mangeais tous les jours du caviar de crevettes royales au petit-déjeuner.

- Et alors ?

- On n’oublie pas facilement ses racines.

Moulay Tchipa s’éloigna tout en pensant que le retour de Stanley sur le trône était probable. Il était temps de faire une demande de logement.

A suivre…