Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (14)

Dans cette contrée dénuée d’amour et de bon sens mais de même que dans les pays voisins, l’électricité n’a pas été encore inventée. Heureusement, la Sonabougid (Société nationale des bougies et dérivés) veille à éclairer le Palais même si celui-ci ne paye pas ses factures.

Ce n’est pourtant pas pour cette raison que celui-ci a été plongé dans le noir mais à la suite d’un mouvement de colère de la foule et l’absence cruelle de fenêtres au Palais due à une crainte atavique des gens de la Cour vis-à-vis du peuple.

Dans cet auto-enfermement, la salle royale reconvertie en cour pour juger tous les corrompus du royaume, a été plongée dans l’obscurité en apprenant que les réformes opérées par Khamsès n’avaient pour but que de placer son frère sur le trône.

Dans le noir, à tâtons, la population en a profité pour tout casser et prendre ce qu’il y avait à prendre, y compris décaper le marbre pour l’emporter et délivrer les lions. C’est en sortant du Palais avec des tapisseries royales, un cheval de race et quelques chandeliers en argent, qu’un citoyen s’est écrié :

- Il est là ! Le voilà ! Il court !!

Par peur de la foule et du noir, le Pharaon s’était enfui et l’information avait vite fait le tour. Encore dans l’euphorie du pillage, la population s’est orientée comme un seul œil vers la colline du Benx qui marque la porte sud de la capitale et aperçu au loin Khamsès en train de courir à toutes jambes vers l’horizon.

- Il n’était pas handicapé ?

La conclusion s’imposa rapidement : c’était encore une ruse pour amadouer le peuple et le trouer d’impôts et taxes supplémentaires, confirmant le nom qu’ont donné les Anciens à cette terre injuste.

- On le poursuit ?

Chargé de butin, le peuple a hésité à rattraper Khamsès, d’autant que l’heure du dîner approchait.

- On verra demain.

C’est ainsi que la première journée sans Pharaon fut passée à festoyer autour d’un grand feu de tapisseries et de livres volés et à manger y compris le cheval subtilisé et les lions délivrés. Mais comment gouverner maintenant cette terre réputée ingouvernable ?

- On verra après-demain. ... A suivre.