Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (13)

Plus de jeûne éprouvant, finies les privations et persécutions, dissoutes la méchanceté et la haine. Plus de coups et blessures, de brimades et d’injustices, le Royaume du grand soleil semble avoir colmaté son trou grâce à l’illustre clairvoyance de son Pharaon Khamsès 5, que tout le monde s’est mis à appeler Khamsou en gommant le chiffre 5 à sa suite, signe qu’il laissera enfin la régence du royaume à quelqu’un d’autre. Au Palais, les audiences royales se sont transformées en cour de justice, où tous les corrompus du royaume passaient à la chaîne devant une foule bien nourrie et pressée de voir punir ces Intouchables.

Après un entrepreneur puissant importateur de fer, ce fut le tour d’un gros vendeur de semoule, puis d’un monteur de carrosses, un ex-chef des services, un faux guérisseur voleur, un responsable de l’huile de pierre, quelques administrateurs, vizirs et militaires, tous jugés sous le regard bienveillant mais juste du Pharaon, assis sur son trône. A chaque fois, la peine fut fatale, les grands délinquants condamnés à être déchiquetés par les lions revenus au pays après les réformes du grand Khamsès. Quand le dernier voleur fut jugé et condamné, jeté, dépecé et ses restes dispersés pour fertiliser les champs de pastèque, un citoyen a posé l’ultime question :

- Au fait, Khamsou, comment va se passer la succession ?

- Laquelle ?

- Après vous, ce sera qui ?

Le Pharaon a levé son bras valide vers le ciel :

- Après moi le déluge !

- Il pleut déjà trop.

- Noooon, je plaisante. A ma place, il faut quelqu’un de jeune, qui n’a pas fait la guerre, a été à l’université et n’a jamais été bureaucrate ou coiffeur.

- Oui, mais qui ?

- Je suis le meilleur, je sais, mais je dois partir. Il est l’heure.

Khamsès a fait un demi-tour avec sa chaise, signifiant que c’était fini pour aujourd’hui. Puis s’est retourné encore :

- Vous ne chantez pas ?

- On veut savoir qui va vous remplacer.

- Vous connaissez le proverbe, «si ce n’est moi c’est donc mon frère» ?

Un murmure de désapprobation a parcouru la salle, ce qui a fait éteindre toutes les bougies

… A suivre.