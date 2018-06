Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (12)

Réagissez

Tout changer ? Oui, puisque rien ne change. C’est pour cette raison que le lendemain de la promesse du Pharaon de tout changer, y compris lui-même, la foule, désabusée mais curieuse, est revenue au Palais de marbre pour connaître la suite erratique de leur destinée. Méfiants, il a fallu à Khamsès beaucoup de diplomatie pour capter l’attention de ses sujets, promus citoyens mais écœurés par tant de promesses non tenues.

La période de jeûne, qui durait jusque-là une année tous les ans, a été suspendue et Khamsès a fait déposer des centaines de couffins bien remplis au Palais pour attirer la foule. Celle-ci est d’ailleurs venue, a pris les couffins et est repartie. Heureusement, tout a été prévu par l’illuminance du Pharaon : les couffins étaient fermés par des cadenas et reliés au Palais par des chaînes métalliques, ce qui a fait que la foule est rapidement revenue. Assis sur son trône en or, cadenassé aussi, le Pharaon a entamé le dialogue avec sa société servile, devenue société civile :

- Les réformes sont là. Vous n’avez qu’à vous servir.

Pensant que le Pharaon parlait des couffins, la foule a demandé où étaient les cadenas. Khamsès a expliqué :

- Il ne s’agit pas de cadenas pour manger, mais de libertés dont je vous offre les clés.

Après avoir vaguement réfléchi au concept de liberté, la foule a murmuré jusqu’à que l’un des citoyens prenne la parole :

- On a le droit de faire tout ce qu’on veut ou tout ce que vous voulez ?

- La liberté des uns s’arrête là où commence la liberté des autres, qui d’ailleurs se termine à l’endroit où débute la liberté de l’un.

N’étant pas férue des figures de style après des décennies d’école abrutissante, la foule s’est regardée, ne sachant quoi dire. Un long moment de silence a flotté jusqu’à que Khamsès, affaibli et fatigué, décide de poursuivre ce dialogue le lendemain. Il a opéré un petit tour avec sa chaise et s’est chanté tout seul un hymne : «Gloire au soleil qui troue et à la roue qui tourne. » Avant de disparaître, un citoyen lui a demandé :

- Et pour les cadenas des couffins, on fait comment ?

... A suivre