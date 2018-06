Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (11)

Réagissez

C’est l’une des particularités de cette contrée, le trou dans le soleil se répercute à terre et des millions d’ombres trouées errent sans but dans les vastes espaces de jeûne. Heureusement, le Pharaon a décidé de tout changer et à la place de l’audience, a organisé une soirée où chacun est libre de s’exprimer. Devant la foule nombreuse venue assister, c’est Khamsès qui a parlé le premier :

- Zidane a démissionné après 2 ans et demi et 3 coupes de la ligue. Ça m’a donné à réfléchir.

- Vous allez devenir entraîneur de l’équipe nationale ? a demandé un sujet.

Khamsès a souri, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 10 ans. Puis il a ordonné à son nouveau Premier vizir, un jeune cadre ayant fait les grandes écoles, de faire l’annonce. Celui-ci, un peu ému, s’est mis à lire un papier :

- Le cannabis sera légalisé mais la cocaïne sera soumise à autorisation du ministère du Commerce. Le dinar sera convertible, toutes les importations de produits seront de fait autorisées avec le propre argent des importateurs. Il n’y aura plus de monopole sur le transport aérien et maritime, les services politiques de la police seront dissous et plus aucun scribe, troubadour, clown, activiste ou poète ne sera arrêté. La justice sera instruite sur la liberté d’expression et tous les juges et cadis seront envoyés en stage en Suisse avec leur argent.

Le premier vizir a pris une inspiration et a continué :

- Les hôpitaux et les routes seront refaits, tous les barrages seront levés, les stations balnéaires ouvertes au public, les hôtels ne demanderont plus de livret de famille et l’alcool pourra être en vente libre dans les supérettes…

Khamsès a coupé son premier vizir :

- Bien sûr, tous ceux qui ont volé de l’argent seront emprisonnés, quels que soient leur grade, leur fonction ou leur famille. Vous avez des questions ?

- Toutes ces mesures s’appliqueront à partir de quand ? a demandé un citoyen.

- Justement, nous y réfléchissons.

La foule, sentant l’arnaque, a commencé à partir. Le Pharaon a voulu la retenir :

- Attendez, c’est une promesse royale ! Restez, vous allez voir demain ! … A suivre.