Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (10)

Comme un vide s’est installé, créé autant par l’inertie, l’absence de vision que l’injustice, la corruption et le vol des deniers publics encouragés par le laxisme du Pharaon. Mais le Seigneur sait ce qu’il fait, la corruption entraîne l’allégeance et il a besoin de cette dernière pour gérer cette immense terre, et comme chaque semaine, il tient à être présent pour affirmer son autorité. Sauf que pour cette nouvelle audience royale, personne n’est venu aujourd’hui non plus. Le Pharaon s’est inquiété :

- Il y a encore un match de dmig ?

- Non, Seigneur, lui a répondu le chambellan.

- Le match d’hier n’est pas terminé ?

- Si, Maître. Par un match nul, 47 morts et 291 blessés.

- Alors que se passe-t-il ?

Khamsès a compris. La lassitude. Fatigués par le jeûne, les privations et ces audiences censées être son bilan mais qui finalement ne servent qu’à glorifier sa méchanceté, les sujets ne veulent plus venir.

- Dis-leur que je vais annoncer une surprise. A partir de demain, je change tout dans le Royaume, à commencer par moi. Il va y avoir du sport.

Quelques gardes sont sortis et en 15 minutes, une foule nombreuse s’était dressée devant le Palais en marbre, curieuse de cette annonce. Le Pharaon a eu l’air surpris :

- Vous êtes tous là ???

En chœur, tous les sujets ont répondu oui.

- Vous êtes vraiment tous là ??

- Oui !!!!!!!!!!!!

Khamsès a pris une profonde inspiration et un rictus est apparu sur le coin de sa bouche :

- C’était un piège pour vous amener ici. Il n’y aura aucun changement jusqu’à ma mort.

Au moment où la foule désabusée quittait le Palais, Khamsès l'a rappelée :

- Attendez ! Je plaisante, c’est de l’humour royal.

La foule s’est arrêtée, hésitant entre quitter le pays définitivement ou laisser une dernière chance au Pharaon. Sur le visage de celui-ci, on a cru deviner une émotion. De la tendresse ? Khamsès est parti, en réitérant sa promesse de changement radical. Pour la première fois, personne n’a chanté, et même si les sujets du Royaume n’aiment pas le sport, ils en sont convaincus ; à partir de demain, il va y en avoir… A suivre.