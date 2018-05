Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (1)

Réagissez

C’est l’année du jeûne et dans cette terre maltraitée par le Soleil, les gens s’ennuient, trop faibles pour protester mais encore assez vaillants pour se moquer du pauvre et s’enquérir des commérages en cours. Car c’est le jour de réception du grand Khamsès 5, maître incontesté des matières et des terres, des rivages de la mer malade aux montagnes du Gouf, et une foule curieuse s’est massée devant le Palais en marbre offert par une lointaine contrée du Soleil Levant. Assis sur son trône en or, Khamsès 5 est comme souvent de marbre, comme son Palais, et un léopard édenté à ses pieds est en train de manger une souris d’ordinateur. A l’entrée de la salle d’audience, les gardes font le tri et viennent de laisser passer un homme d’une cinquantaine d’années, le visage fatigué par l’abus de tranquillisants. Après s’être prosterné selon l’usage et embrassé 5 fois un dessin de Khamsès 5 posé par terre, le pharaon lui a ordonné de se lever :

- Parle, quel est ton problème ?

L’homme s’est relevé :

- J’ai demandé un logement il y a 35 ans et j’attends toujours. J’ai 8 enfants et ma femme m’a menacé d’en faire un autre. J’implore votre miséricorde, Majesté dorée de l’Univers.

Khamsès 5 a répondu sèchement à l’imprudent :

- J’ai fait construire 1 milliard de logements, pourquoi n’en as-tu pas eu ?

- J’étais à l’hôpital lors de la distribution, Ô Energie durable.

- J’ai fait construire 1 milliards d’hôpitaux, pourquoi n’en n’as-tu pas eu ?

Khamsès 5 a réfléchi quelques secondes à sa dernière phrase, réalisant que c’était la même que la première. Il a fait un geste et 3 gardes se sont saisis de l’homme pour le jeter dans la fosse aux crocodiles, sous les applaudissements de la foule.

- Pas d’hôpital avant le logement, a conclu Khamsès 5, au moment où un signe de fatigue apparaissait sur son visage.

- Ce sera tout pour aujourd’hui, a annoncé le maître de cérémonie.

La journée terminée, Khamsès 5 a opéré un demi-tour sous les acclamations des gens de la cour qui ont entonné d’un chant patriotique : «Gloire à la Terre du grand soleil troué qui a inventé la roue !»

… A suivre