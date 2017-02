Journée ordinaire au palais

Réagissez

IL s’est réveillé vers 9h et a commandé son petit-déjeuner. Le domestique est arrivé et lui a posé un jus d’orange, un café d’importation avec des gâteaux d’importation. Il a commencé à manger tout en lisant le document d’un expert sur les méthodes de diminution de la facture des importations, puis a remarqué qu’il manquait du sucre, lui aussi d’importation. Le domestique, muet, n’a pu se défendre de sa maladresse et après l’avoir mis en prison, IL a convoqué l’intendant.

Celui-ci est arrivé en rampant et a juré qu’il était innocent, il n’y a simplement plus rien dans les caisses, à part des trous. Après avoir fait arrêter l’intendant et condamner à des travaux d’utilité publique, IL a envoyé un message au comptable, dont une source Wikikeaks a dévoilé le contenu sur internet : Président : «Importer sucre, peuple hypoglycémique, doit manger.» Intendant : «Argent insuffisant, serrer ceinture.» Président : «Ok, importer ceintures.» C’est ainsi que quelque temps plus tard, plusieurs importateurs étaient arrêtés pour avoir introduit des ceintures avec un nombre de trous insuffisant, jugés non conformes au cahier des charges du ministère de l’Industrie. La crise a perduré puis IL a convoqué le Premier ministre en lui ordonnant de faire un numéro de danse orientale à la télévision pour rassurer tout le monde. Puis IL a signé la loi de finances et est retourné regarder une chaîne de télévision, où une série sur la mort des tigres du Bengale passait. Trois mois plus tard, on ne sait pas ce qu’IL a fait, mais deux versions de l’histoire coexistent à ce stade. Selon la première, IL a rassemblé le peuple et l’a mis en prison pour «non-assistance à pays en danger», IL a trouvé la main étrangère et l’a coupée au niveau du poignet, IL a trouvé l’origine de la crise et a déposé une plainte à l’ONU pour «troubles à l’ordre public». L’autre version est différente, IL aurait simplement convoqué le ministre des usines pour inaugurer une usine de ceintures à Aïn Témouchent.