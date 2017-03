Journal d'un frère (5)

Réagissez

Finalement, j’ai repris la cigarette mais je suis passé aux américaines. Elles sont bonnes et mon nationalisme de fumeur a touché sa limite. C’est justement dans cette optique que j’ai placé, pas tout seul, certes, Ould Kaddour à la tête de Sonatrach. Oui, bien sûr, j’ai bien ri aux analyses de la presse, Ould Kaddour placé par la CIA, la FAF, les extraterrestres de Mars. Les Américains ? Ceux qui m’ont traité de rapace dans un mail interne dévoilé par WikiLeaks, m’accusant d’être corrompu ? Oui, j’ai lu, mais placer un repris de justice, condamné à 2 ans et demi de prison par le tribunal militaire de Blida pour espionnage, nommé à la tête de Sonatrach, il faut avouer que c’est fort. Mettre un condamné pour gérer la plus grosse entreprise du pays ? Pourquoi pas, c’est la justice qui l’a condamné, pas moi. D’ailleurs même mon propre frère avait été condamné par la Cour des comptes autrefois, pour bien dire que la justice est instrumentalisée.

Il faut donc la réformer, c’est ce qu’on a fait, pas pour la rendre indépendante, mais pour l’instrumentaliser au profit des gens bien, comme nous. Ould Kaddour est innocent, c’est clair, c’est le général Toufik qui a monté le dossier, toujours lui. C’est vrai, à l’époque de la Cour des comptes et mon frère, le général Toufik n’était pas là, le grade de général n’existait même pas d’ailleurs. Bref, en général, il ne faut pas faire confiance aux généraux. Oui, j’avais oublié, les élections. Il faut s’en occuper, j’ai l’intention, juste pour continuer à rire, de placer Pablo Escobar à la tête de la commission de surveillance des élections, je dois d’ailleurs aller en Colombie pour négocier son extradition chez nous. A mon retour, je placerai Amar Saadani comme gouverneur de la Banque centrale. Les temps sont durs, il faut bien s’amuser. Parce après avoir tout goûté depuis quelques années, je m’ennuie et le pouvoir, c’est compliqué, surtout quand on en a et qu’on est censé ne pas en avoir. La famille finalement, il n’y a que ça de vrai.