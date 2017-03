Journal d'un frère (3)

Réagissez

Bord de mer, un jour comme un autre. J’aime la mer, surtout quand j’y ai les pieds dedans et la vue sur le peuple, loin, très loin de l’autre côté de la crique. Oui, je suis allé voir mon frère, comme souvent. J’aime cette résidence, j’arrive, voiture, vitres fumées, les portes s’ouvrent sans rien dire et la Garde présidentielle se met au garde-à-vous. Il n’y a pas à dire, le pouvoir c’est trop bon. Bref, les pieds dans l’eau et la tête dans les affaires, j’ai parcouru la presse. Oui, j’ai lu cette étude récente, selon World Happiness Report, où l’Algérie est le pays le plus heureux d’Afrique pour 2017 et elle était déjà la plus heureuse du continent en 2016. Oui, même si on est 53es au niveau mondial, de quoi parle-t-on ? On a donc raison, entièrement raison, tout va bien, ce ne sont pas quelques facebookeurs arrêtés ou les manifestations interdites qui vont stopper cette folle avancée vers le bonheur. Oui, d’accord, interdire des conférences d’écrivains n’est pas une bonne idée, mais les écrivains parlent trop, c’est connu. Au lieu de parler d’ailleurs, ils devraient écrire.

C’est ce que je fais, je ne parle jamais en public, simplement en privé, j’adore les tête-à-tête. Si, si, j’écris moi aussi, c’est moi qui ai rédigé la dernière Constitution. Avec des experts bien sûr, mais je n’en fais pas une gloire personnelle, je ne me suis pas étalé sur les plateaux TV étrangers ni en ai parlé dans la rue, moi, moi et moi. Je fais mon travail, c’est tout. D’ailleurs aujourd’hui, j’ai du travail. Après avoir placé Zetchi à la FAF, je dois placer Biyouna à la tête de la Culture. Tout ça sans bouger, c’est l’avantage, juste un téléphone Condor. Oui, j’ai aussi fait passer mon frère à la télévision, juste pour embêter tous ceux qui disent qu’il est mort et que je suis mourant. Non, moi je ne peux pas passer à la télévision, c’est moi qui filme. Le pouvoir, c’est compliqué, surtout quand on en a et qu’on est censé ne pas en avoir. La famille finalement, il n’y a que ça de vrai.