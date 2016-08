Réagissez

Ne pas s’énerver, c’est très mauvais pour le cœur, respirer, en emplissant les parties inférieures des poumons d’abord, et rester sur l’idée très discutable que le cœur est le centre du corps humain, le cerveau un simple opérateur. Ne pas idéaliser Alger en se disant qu’elle possède des raccourcis, c’est faux, oublier l’idée qu’il y a des chemins que vous seul connaissez, tout le monde les connaît et tout le monde vous connaît.

Ne pas écouter les klaxons, ce n’est que du bruit, il ne doit pas vous perturber, l’univers serait insonore si l’évolution des espèces n’avait pas inventé l’oreille, un système acoustique de transformation d’onde muette en oscillations audibles, par le biais d’un marteau interne qui frappe à l’intérieur de votre tête sur le côté. Auto-radio obligatoire, la musique est du pur plaisir, laisser tomber la vieille musique, celle de vos 20 ans, celle à la mode à la télé ou celle de vos ancêtres, que vous n’avez pas connue.

Se fonder dans l’anonymat en sachant évidemment que vous connaissez tout le monde, l’inverse étant aussi vrai. Se dire que si les gens étaient plus détendus, Alger serait l’une des villes les plus agréables à vivre au monde. Dites-vous que vous faites partie du problème, pas de la solution. Roulez, avancez, freinez quand il le faut, rétrogradez en pensant au moteur de votre voiture, vous n’êtes pas une voiture.

Continuez, il y a toujours un objectif ou une destination, descendez, il y a toujours une plaine, ou montez, il y a toujours le pic le plus haut de la montagne la plus élevée. Regardez l’humanité ou votre propre peuple de haut, d’en bas, de côté ou de loin, rien ne le changera, ou si, si vous êtes vous-mêmes changeable. Oublier les barrages, les passer en troisième, normal, passez les islamistes, névrosés des libertés, ou les policiers, dans le syndrome de la répression permanente. Si vous trouvez une place de stationnement, prenez-la et attendez. Si tu fais tout ça, tu es prêt pour la rentrée, et on ne peut rien faire de mieux pour toi.