Réagissez

D’abord, vérifier l’état de sa voiture pour se préparer aux embouteillages de la rentrée, revoir le kit d’embrayage et changer les bougies. Réparer la fuite de la salle de bains, en espérant que cette année il va pleuvoir et y avoir de l’eau au robinet. Se préparer à maudire encore une fois les plombiers qui prennent tant d’argent pour si peu, mais se préparer aussi à affronter son patron, sa belle-mère, l’administration, les voisins revenus de vacances et la population de mauvaise humeur.

Prévoir la dépense du mouton et imaginer la possibilité de braquer une banque ou simplement un mouton. Ensuite, se rappeler que la Terre tourne toujours sur elle-même à 1000 kilomètres à l’heure et se convaincre que les cycles sont les mêmes : de septembre 2016 à septembre 2017 il va se passer la même chose que ce qu’il s’est passé de septembre 2015 à septembre 2016. Croire le ministre de l’Habitat quand il dit que le programme AADL 1 sera bouclé en 2017, c’est-à-dire qu’un postulant s’étant inscrit en 2001 doit en théorie habiter en 2017.

Comprendre qu’il faut 16 ans pour construire un appartement, au rythme incroyable de 0,3 mètre carré par mois. Ne pas se noyer dans les calculs, se dire que tout avance, même si un escargot a plus de chances d’arriver qu’un Premier ministre. Aller dans une forêt qui n’a pas encore été vendue à un particulier et respirer une dernière fois pour les 9 mois qui viennent.

Ne pas croire à la fin de Saadani, après lui ce ne sera pas pour autant meilleur, se préparer au grand affrontement de l’année pour les élections, où la victoire va se jouer à la machette. Espérer que les prix du pétrole grimpent et que si même tel ministre en profite pour construire sa quatrième villa, il restera toujours un peu d’argent pour les pauvres. Croire en l’avenir même si le pays est dirigé par des vieillards, penser au futur même s’il n’est pas prévu par la Constitution. Alors, mon fils, tu seras prêt pour la rentrée même si elle n’a jamais été prête pour toi.