J+7 : Bouteflika et les Beni Zeroual

Encore une fois, l’élection sert bien à quelque chose, contrairement à ce que les pessimistes-attentistes affirment ; en plus d’apprendre que le ministre de l’Intérieur ne sait pas compter, repris lourdement par le Conseil constitutionnel sur 400 000 voix en moins pour les votants et 350 000 bulletins nuls en moins, soit deux erreurs majeures de 5% et 15%, on a appris autre chose de la bouche de Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses.

Se défendant de persécuter les Ahmadis, toutes les sectes qui n’entrent pas dans le dogme et les religions non officielles, il a donné pour argument une information capitale sur le président de la République. Celui-ci serait un fervent adepte de la Hebria Belkaidia, une tarika soufie fondée par Sidi Mohamed El Habri El Azzaoui El Zerouali de la tribu marocaine des Beni Zeroual, voie dérivée de la darqawiya-jazuliya qui procède de la voie-mère chaduliya, laquelle remonte au pôle mystique Abû Medien de Séville.

Cette secte ou tarika, qui épouse le rite sunnite malékite en suivant la doctrine ash’arite, a été revivifiée dans les années 1970 par le cheikh Belkaïd, soufi tlemcénien adepte de cette voie ésotérique, et possède maintenant un siège et deux zaouïas à Oran. Elle compterait 5 millions d’adeptes à l’Ouest et au Maroc, qui n’ont pas tous voté FLN, et sa zaouïa est régulièrement fréquentée par ceux qui veulent approcher le pouvoir tout autant que ceux qui y sont déjà, comme Amar Ghoul et Chakib Khelil.

Et alors ? Alors rien, juste pour dire que l’argument du ministre des Affaires religieuses ne tient pas la route, puisqu’il s’agit du Président et donc d’une secte officielle. Mais surtout, on ne peut passer à côté de cette ironie du sort, Bouteflika, qui a tant critiqué Zeroual, est adepte d’un soufi des Beni Zeroual. Reste à savoir quelle tarika suit l’ex-président Zeroual, celle des abstentionnistes ou des bulletins nuls ? Car il ne faut pas l’oublier, c’est sa tarika de démission qui a ouvert la route à la tarika actuelle.