J+6 : de la difficulté d'être mort

Comme on dit, un mort est quelqu’un qui a réglé tous ses problèmes. Sauf qu’en Algérie, les dernières élections ont réussi à retourner quelques tombes à la bêche, remuant la sérénité de leurs cimetières. Convoqués tour à tour par la campagne, Ben M’hidi, le Colonel Lotfi et d’autres ont dû souffrir dans leur dernière demeure, et même Aït Ahmed n’aura pas été épargné, remis en selle pour un résultat assez maigre.

Cette perpétuelle référence aux morts n’est pas uniquement due au fait que les vivants aient autant de mal avec eux-mêmes, mais surtout, qu’un mort ne peut pas répondre à l’évocation de son nom et à la convocation de ses principes. Ce qui explique que ceux qui ont gagné l’élection sont ceux qui ont le plus puisé dans le budget de l’histoire, avec le même noyau référent, les martyrs, la guerre, l’indépendance, mais qui ne répond pas à la question centrale : Ben M’hidi aurait-il voté ?

Si oui, pour qui ? Devant ce vide sidéral de programme, de vision et de réponse, ne reste finalement que l’argent du pétrole à se partager, autre ressource fossile puisée du passé, l’élection s’étant avérée comme un simple partage de dividendes. Dans ce chapitre financier, c’est d’ailleurs l’ordonnateur en chef qui alloue l’argent.

Abderrahmane Dahmane, un conseiller à la Présidence mais à l’Elysée, l’équivalent français du palais d’El Mouradia, vient de livrer cette étrange information : Bouteflika n’est pas mort mais aurait donné un gros chèque à Sarkozy en son temps pour sauver l’entreprise française Alstom de la faillite, et ce n’est que bien après qu’Alstom a été vendue aux Américains par Macron, lui-même, quand il était ministre de l’Economie de Hollande.

Vu que c’est lui «l’ami de l’Algérie», selon Lamamra, qui a accueilli Macron comme un frère à Alger, il serait logique que maintenant qu’il est Président, il nous rende une partie de l’argent de la vente, vu que cet argent n’appartient ni à la Présidence, ni à sa famille, ni au FLN, ni à l’Assemblée. Macron, rends-nous les ronds !