J+4 : Le lanceur de grenades

Réagissez

Les 6 millions de votants ont accusé les millions de non-votants de n’avoir pas voté. Ce qui est absurde, puisque la fonction d’un abstentionniste est justement de ne pas voter. Mais pour autant, les abstentionnistes n’ont pas forcément raison en disant qu’une élection ne sert à rien, simple mécanisme de reconduction. Ce n’est pas entièrement vrai, dans ce scrutin, on aura au moins appris une chose, Ould Abbès est un lanceur de grenades.

Accusé de toutes parts d’être un faux moudjahid, un document est apparu pendant la campagne, Ould Abbès condamné à mort par l’armée coloniale pour avoir lancé deux grenades contre des convois militaires. C’est ce que montre le document officiel français publié sur certains sites, avec évidemment la bénédiction du secrétaire général du FLN.

Bien sûr, cette information pose un autre problème — Ould Kablia, le colonel Senoussi et Abid Abdelkader, célèbre moudjahid de Aïn Témouchent, n’ayant jamais entendu parler des faits d’armes de Ould Abbès — : qui ment alors dans cette affaire et comment deux grenades peuvent-elles faire aussi peu de bruit ?

Oui, à l’époque de la guerre, les smartphones n’existaient pas, contrairement à aujourd’hui, où de nombreux cas de fraude ont été filmés et circulent sur les réseaux. Même si avec l’ataraxie naturelle de l’Algérien, ces vidéos ont peu de chance d’émouvoir la population, ce qu’il y a de plus injuste, ce n’est pas ce bourrage méthodique des urnes, c’est que son vainqueur est probablement l’homme le plus accusé du pays : faux et usage de faux, usurpation d’identité et exercice illégal de la médecine, sans parler de l’argent sale qu’il a promis de faire disparaître, retrouvé dans son propre domicile de Moretti, aux mains de son propre fils en compagnie de listes à vendre.

En attendant ce procès qui n’arrivera peut-être jamais, un déçu abstentionniste du FLN a résumé la situation 1954 (Ben M’hidi)-2017 (Ould Abbès) ainsi : il a dû dégoupiller une grenade juste après l’Indépendance. On attend toujours qu’elle explose.