Ma ikhaf ennar ghir li 3andou tben fi kerchou. Peur des libertés, peur de la foule, des gens, des regroupements et des attroupements. Peur d’une justice indépendante parce qu’elle peut se retourner contre eux, peur des procès et des enquêtes. Ils ont peur des femmes et peur de l’ouverture, étant entendu qu’une porte fermée ne peut croire à l’existence des fenêtres. Peur du vote, des listes électorales, des commissions de surveillance, des électeurs et des élections. Peur des réformes qui peuvent remettre en cause un tas d’incompétents, peur des partis politiques qui ne leur sont pas soumis, des médias qui critiquent leur gestion.

Peur de la circulation, au point où quand un dirigeant passe, il doit se faire escorter par des dizaines de voitures hurlantes, bloquer la ville, voler la bande d’arrêt d’urgence et utiliser tous les moyens policiers à sa disposition pour se frayer un chemin. Peur de prendre un café dehors, d’aller au restaurant, de sortir en dehors de la plage du Club des Pins. Peur des maires à tel point qu’ils sont surveillés par les chefs de daïra et les walis qui ont dépossédé les élus de toutes leurs prérogatives, à part la gestion des ordures et de l’éclairage public. Peur de l’inconnu, du futur et même de l’écriture de l’histoire, à tel point que l’accès aux archives est étroitement contrôlé. Peur des télévisions, des radios, de l’internet et jusqu’à l’année dernière, de la 3G. Ils ont peur, à tel point qu’ils ont construit une mosquée géante là où tout le monde aurait préféré un grand hôpital central, à la même place, pour les Algérois qui éviteront l’impossible stationnement à Mustapha, et pour les nombreux malades de l’extérieur qui pourraient ainsi venir se soigner sans entrer dans l’infernale circulation du centre-ville. Ils ne l’ont pas construite pour les fidèles puisqu'il y a déjà trois mosquées dans chaque quartier d’Alger. Mais l’ont construite pour eux, leur image et leur postérité. Finalement, ils ont peur de tout. Sauf

de Dieu.