C’est bientôt. Il va rentrer. Pas à pied mais en marchant sur l’eau. Puis il s’assiéra un moment parce que les voyages fatiguent. Il se redressera ensuite et fera quelques pas pour se rappeler le contact du sol national. Il dira quelques mots pour rappeler à quel point le pays ne peut se passer de lui. Car sans lui, pas de logements, de paix, de subventions, de lait, de pain et de fromage. Puis il convoquera les membres du gouvernement pour leur demander de travailler, ce qu’ils sont déjà censés faire, et fera peut-être un discours en différé où il annoncera que les temps seront durs. Pas pour lui mais pour tous les autres. Au sujet du bilan économique, il niera toute responsabilité et accusera les cours du pétrole de ne pas bien se tenir, et si l’Algérie n’a pas réussi à être une puissance émergente après 17 ans de règne et des milliards de dollars dépensés, c’est que l’Algérie n’est pas une puissance émergente.

Puis il changera quelques ministres en évitant de leur reprocher leur degré de corruption ou de consulter leurs comptes à l’étranger, permutera quelques walis, nommera quelques gentils vieillards et changera une poignée de généraux en se gardant de toucher à Gaïd Salah. Il parlera peut-être encore de sable, de ciment, de briques ou de sécurité, et menacera tout le monde en évoquant les menaces qui entourent le pays, oubliant que les plus grandes viennent de son entourage. Puis il rentrera chez lui, pas là où il dit qu’il va rentrer à chaque fois qu’il est critiqué, mais chez lui, dans sa résidence médicalisée. De chez lui, il enverra quelques messages. A Trump pour lui dire que les relations entre l’Algérie et les USA sont excellentes. Puis à la clinique de Grenoble où il s’est fait soigner, pour dire que les relations entre l’Algérie et la France sont excellentes. Il enverra peut-être une lettre au président du Lesotho pour lui dire que les relations entre l’Algérie et le Lesotho sont excellentes. Puis il ira dormir. Bonne nuit, Président.