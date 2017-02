Harry Potter, ministre de l’Economie

Réagissez

On le rappelle encore une fois, l’idée de l’Ansej n’est pas mauvaise, consistant à créer de l’emploi, de la richesse et de la technologie par des microentreprises. Mais comme souvent, les bonnes idées génèrent d’étranges pratiques, comme par exemple celle qui consiste à donner de l’argent à des jeunes pour ouvrir des sociétés de location de voitures.

L’Algérie a-t-elle besoin de ce type de services financés par l’Etat ? En dehors de produire des promesses et des promesses de production de voitures, l’Algérie produit-elle des voitures ? Surtout que dans cette idée d’Ansej, le contrôle est quasi inexistant, ce qui a permis à certains d’utiliser l’argent de la collectivité pour s’acheter de belles voitures. Cette défaillance de l’Etat est de surcroît doublée d’une totale inconscience, car régulièrement, et c’est devenu un rituel, à l’approche des élections on efface les dettes de l’Ansej, ce qui permet à une partie de ces jeunes qui ont acheté des voitures avec l’argent de projets douteux de continuer à vivre au-dessus de leurs moyens, narguant ainsi toutes les classes moyennes. Pourquoi ? Pour que les jeunes retrouvent le sourire et voient d’un bon œil ce gouvernement si généreux qui joue avec l’argent public pour se payer quelques d3awi el khir. Sauf que cette fois-ci, il y a un manque de ressources financières et on ne peut pas effacer des dettes d’un coup de baguette magique politique, le gouvernement a donc annoncé qu’il allait étudier le rééchelonnement des ardoises.

C’est évidemment une promesse électorale et de l’autre côté, rien ne dit que les jeunes qui vont voir leurs dettes allégées vont aller voter pour Sellal, député à Alger, ou pour ces fils, des responsables inscrits sur les listes du FLN un peu partout ailleurs. Ils le disent d’ailleurs ouvertement : «On a pris de l’argent et il n’est pas question de rembourser ces voleurs.» C’est un fait peut-être unique au monde, un régime qui donne de l’argent qui ne lui appartient pas à des gens qui le détestent.