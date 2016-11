Hadj Darwin et le symbolisme animal

Réagissez

La vache est-elle plus malicieuse que le cheval ? Le bœuf est-il moins méchant que le mouton ? Ensemble, ces animaux sont-ils plus efficaces que l’homme ? Pour les humains qui ont lu, La Ferme des animaux est un célèbre roman de George Orwell qui décrit une révolution d’animaux négligés par le propriétaire de la ferme, ce qui pourrait être une métaphore de l’Algérie. Ce que Hadj Raouraoua, dont le parcours atypique parle pour lui, a bien compris en expliquant qu’avant son arrivée, la FAF «était une étable».

Le compliment passé pour l’ex-fédération qu’il a reprise d’une main d’homo sapiens — celui qui sait — chacun s’est demandé de quels animaux parlait-il... Car dans la définition du dictionnaire, une étable est une partie de la ferme qui abrite le bétail, principalement les vaches, parfois les chevaux mais jamais les fennecs. Mais Raouraoua a bien précisé que «la fédération, pour ne pas dire une écurie, était une étable».

Ce n’était donc pas des chevaux, ceux qui vivent dans l’écurie et courent dehors, mais des vaches et des bœufs, ce qui en général donne de la bonne viande et du lait quand il y en a. Le mystère n’est pour autant pas levé, des animaux, herbivores, gouvernaient la FAF jusqu’à ce que Raouraoua, humain omnivore et grand amateur de viande, selon les journaux Echibak et Compétition, arrive et règle tout. Mais pourquoi autant d’animaux ? C’est ainsi, les Algériens pratiquent la critique permanente et le symbolisme animal.

A les entendre, le pays est peuplé de dinosaures, crocodiles et autres sauriens des marais, de requins rôdant dans les eaux profondes, de loups et renards mangeurs de poules sans oublier les chacals dépeceurs de subventions, hyènes charognards qui rient du malheur des autres, alors que les lions sont morts et les moutons toujours pas décidés à exiger l’arrêt du massacre. Pour revenir au livre d’Orwell, il est temps d’écrire un autre livre, à l’envers, où les hommes feraient vraiment la révolution pour reprendre le pouvoir sur les animaux.