Hadj bermil à Alger

Réagissez

2.2 millions de kilomètres carrés, soit environ la superficie de l’Algérie, plus grand pays du Moyen-Orient et deuxième plus grand pays arabe juste derrière l’Algérie. C’est l’Arabie Saoudite, dirigée depuis des décennies par des Ben Abdelaziz descendants du Abdelaziz qui a fondé le pays en 1932 par la fusion des provinces du Nejd et du Hedjaz. Six ans plus tard, les Américains y découvraient du pétrole, grâce auquel l’Arabie Saoudite a consacré 70 milliards de dollars depuis les années 1980 à l’exportation de la doctrine wahhabite qui a fait tant de mal, transformant des pays traditionnellement tolérants, comme l’Algérie ou l’Indonésie, en terres d’extrémistes.

La comparaison entre l’Algérie et l’Arabie Saoudite s’arrête donc ici ; c’est le second qui influence le premier, là où le premier n’a aucun moyen de pression sur le second. Qu’attendre aujourd’hui de l’Arabie Saoudite, dont les représentants sont à Alger pour tenter de trouver un très hypothétique compromis sur la production de pétrole ? L’équation est complexe.

Si le pétrole reste à un niveau bas, l’Arabie Saoudite ne pourra plus financer ses nombreux soutiens aux groupes extrémistes, en Algérie, en Irak ou en Syrie, et se concentrera sur son développement intérieur. Même si, en réalité, le pétrole ne suffit pas pour exporter des problèmes, car c’est aussi parce que l’Arabie Saoudite contrôle le Hedjaz, cette bande montagneuse qui inclut les villes de Mekka et Médina, pris de force avec l’appui des Anglais en 1924 seulement des mains des Hachémites jordaniens, pourtant descendants directs du Prophète.

C’est en s’assurant ainsi le pétrole et le hadj, soit l’autorité financière et religieuse, que l’Arabie a les capacités de renvoyer le monde musulman à l’âge de pierre. Mais les deux seront peut-être liés à l’avenir : avec la chute du pétrole, les pays musulmans pourraient bien avoir l’idée de reprendre La Mecque et d’en faire une zone internationale contrôlée par l’OCI, l'Organisation des pays islamiques. Inch'Allah.