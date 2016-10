Grey anatomie

Réagissez

Après son fameux «ceux qui ont un pied là-bas sont ceux qui cherchent à déstabiliser l’Algérie», le médecin légiste de la Présidence, qui est à peu près le jumeau caché de Saadani, a repris ses leçons d’anatomie pour le grand public. Cette fois-ci, c’est au sujet des crânes de résistants algériens entreposés à Paris qui a fait grand débat en Algérie. En une phrase, Ahmed Ouyahia a fermé le forum de discussion par un «ils sont mieux là-bas qu’ici». Au-delà de son obsession avec le «là-bas», Ouyahia pose un problème beaucoup plus général, on ne sait pas à qui il parle et de qui il parle. Sur les pieds là-bas, peut-être parle-t-il de son ami Bouchouareb qui, lui, a trois pieds : un en France, un en Algérie et un au Panama. Sur les crânes, peut-être confond-il la vie et la mort et fait allusion aux cerveaux en fuite, à l’élite qui continue régulièrement de déserter le pays, grosse faillite intellectuelle à mettre à son bilan aussi. Mais en parlant avec autant de légèreté d’un sujet aussi sérieux que les restes de résistants algériens entrés en guerre contre la France mais encore détenus là-bas, il ne parle certainement pas aux familles des propriétaires de ces crânes, toujours vivantes.

Comme l’a souligné l’historien et anthropologue Ali Farid Belkadi, la douleur est encore présente dans ces familles, précisant au passage que ces crânes sont entreposés dans des boîtes à chaussures rangées au fond d’une armoire. S’il a bien les pieds sur terre et le regard fixé vers l’horizon 2019, on sait qu'Ouyahia n’a pas de cœur. Mais qu’il pense que ces crânes sont mieux là-bas, la chose renvoie à cette inquiétante tendance du «là-bas c’est mieux qu’ici»... Pour tout, pour la santé, le travail, l’argent, le bonheur, le plaisir et même pour la mort dans ce cas. Ce qui renvoie à un fait tout aussi inquiétant dans la classe des gouvernants. De plus en plus de dirigeants, Ouyahia y compris, ont des enfants là-bas. Bien vivants et avec leurs pieds.