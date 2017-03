Gravity, de zéro G à la 4G

Réagissez

A l’époque du téléphone fixe sous l’ère austère de Boumediène, il n’était pas question de démocratie, système impie comparé à un luxe qui n’est pas fait pour nous, les hommes, comme la banane, les 4x4 et le gel pour cheveux. Il n’y a pas de rapport entre les deux, mais on peut suivre l’évolution de la téléphonie et faire un parallèle avec la démocratisation. Car depuis les années 1970, la téléphonie a fait des progrès, les câbles se sont envolés et la technologie a pris la voie des airs. A zéro G, quand il fallait connaître le ministre des Télécoms en personne pour avoir un téléphone portable, l’Algérie n’était toujours pas une démocratie. A 1G, quelques timides avancées sont enregistrées, à 2G, une vague ouverture s’opère quand à 3G, on en est encore au stade des intentions. A 4G, même si Imène Feraoun est plus charmante qu’un mouhafedh du FLN, on promet encore des élections honnêtes, façon de dire que celles d’avant ne l’étaient pas, en pensant encore que l’alternance au pouvoir est une idée négative et que l’indépendance de la justice est une invention perverse de l’Occident. Avec une évolution visible pourtant, comme pour l’affaire du vulcanisateur Tahkout, où ce sont les réseaux sociaux et les téléphones 4G qui ont poussé l’inspection de l’industrie à déclencher une enquête sur l’usine de Tiaret. Mais avec, hélas, ce revers de la médaille, quand des Mozabites ont été mis en prison pour avoir diffusé des vidéos par leurs téléphones, montrant des policiers en train de dévaliser une boutique. L’Algérie n’est pas encore une démocratie, mais son débit de transmissions de données par téléphone a considérablement augmenté. Quelle est la constante ? Elle est là, si on appelait à l’époque de Boumediène les gens pour les placer à tel poste, on continue à les appeler par mobile. L’efficacité n’est pas certaine, mais ça va plus vite. Le prochain gouvernement de l’après-Sellal se montera peut-être par un SMS groupé de Zéralda. Ce qui ne veut pas dire qu’il sera meilleur.